محمد راتب

كشف رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري عن توفير 4 منافذ بيع لموسم البر لمواكبة موسم المخيمات وتغطية كل احتياجات مرتادي البر وذلك ضمن الخطة الخدماتية المنبثقة من استراتيجية مجلس الادارة في توفير كل الخدمات في المناسبات الرسمية والاعياد والمواسم الخاصة.

وقال المطيري انه تم توزيع المنافذ الاربعة على الصبية والسالمي ومنفذين في قرية صباح الاحمد للموروث الشعبي داخلها وخارجها، مشيرا إلى انه تم توفير كل السلع والاحتياجات من لوازم واحتياجات البر في هذه المنافذ بالإضافة الى توفير كل السلع الاخرى.