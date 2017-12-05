عبدالعزيز الفضلي

عقد القطاع المالي بوزارة التربية لقاء تشاوريا صباح أمس مع الشركات المستثمرة في المقاصف المدرسية وعددها 15 شركة، والتي ستتم تجربتها في 24 مدرسة في المناطق التعليمية تمت خلاله مناقشة كافة النواحي الفنية والإدارية.

وأكد مدير الإدارة المالية في وزارة التربية بدر المطوع أن الهدف من ذلك هو تطوير عمل المقصف داخل المدرسة وتغيير النمط الغذائي السائد حاليا بنوعية الغذاء ودراسة بعض الحالات الخاصة بالطلبة المصابين بالسكر، وتوفير عدد كبير من الخدمات للطالب وتعديل أساليب الغذاء، مبينا أن بعض الطلبة يعانون من السمنة وهدفنا تغيير العادات الغذائية السيئة وسيتم البدء بتطبيق المشروع خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أنه تتم الاستعانة ببعض الجهات المعنية منها هيئة الغذاء وإدارة المشاريع الصغيرة ووزارة التربية وصندوق دعم المشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن الشركات هي من يقع عليها تعديل السلوك الغذائي داخل المدرسة.