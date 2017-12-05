بشرى شعبان

كشفت مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي عن إنجاز حوالي 500 معاملة للمعاقين «أون لاين»، موضحة أن هناك موظفين يتابعون عملية إنجاز المعاملات إلكترونيا لكي لا تتأخر، مؤكدة أن ذلك الأمر يحتاج الى مزيد من الإعلان لتفعيله، مطالبة كل معاق عند أخذ شهادة الإعاقة ان يطلب الـ «يوزر نيم والباسوورد» ليتابع معاملته وينجزها «أون لاين».

وأوضحت العوضي في الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس ان كل اجراءات الهيئة متاحة «اون لاين» مثل تخفيف ساعات العمل والتقديم على لجنة وتجديد التقاعد للمكلف برعاية معاق وغيرها، مشيرة الى أن المتأخرات المالية للمدارس تم إدراجها ضمن ميزانية الهيئة 2018 ـ 2019 وسنقوم بصرفها عند اعتمادها، مشددة على أن رفع قيمة الدعم المالي للمدارس يخضع لضوابط ومعايير محددة ولا يتم رفعها بشكل مباشر، اما في مجال بحث معايير الدراسة للمعاقين، فذكرت ان هناك خبيرة دولية سيتم استقدامها الشهر الجاري او الشهر المقبل لدراسة المعايير المدرسية وكيفية احتساب الرسوم.

وعن ملاحظات ديوان المحاسبة حول منح مبالغ لبعض المدارس دون وجه حق، قالت إن هناك مبالغ احتسبت بأثر رجعي للمدارس والمفروض ألا يتم احتسابها وتم استردادها جميعا وتقدر بحوالي 600 ألف دينار.

وقالت العوضي إن الهيئة وجريا على عادتها السنوية تحتفل مع العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك لتكريس الاهتمام الهيئة بهذه الفئة ونشر الوعي بأهميتها ودمجها في المجتمع ولاسيما أن شعارنا هذا العام «نحو مجتمع مرن وفعال للجميع»، معربة عن أملها في أن تحقق الندوات والفعاليات أهدافها لتطوير الخدمات لذوي الإعاقة وتنفيذ المشاريع الخاصة بهم.

وتابعت: أن العمل يسير وفق خطتين، خطة نعمل عبرها مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة وخطة التنمية الخاصة بالهيئة وتتضمن الكثير من المشاريع المتعلقة بالتأهيل المهني لذوي الإعاقات الذهنية، وهذا يحتاج الى جهود كبيرة ونعمل على توفير أماكن تأهيل تساعد الأشخاص على أن يكونوا ذات فعالية في المجتمع، مشيرة الى وجود مراكز تأهيل في الصليبخات وجنوب الصباحية والسالمية ولكن الأمر يتطلب تطوير هذه المراكز ليستفيد منها كل معاق ويأخذ حقه في التأهيل منذ الصغر، وبناء على مستوى درجة إعاقته يتم وضع برنامج تأهيلي يتوافق مع قدراته ليكون عضوا فعالا في المجتمع، مؤكدة أن هناك حوالي 46 ألف ملف مسجل في الهيئة وهذه ليست أعداد نهائية لحين الانتهاء من مراجعة كل الملفات وأعتقد أن الأرقام بعد الانتهاء من التدقيق لن تتغير كثيرا، لافتة الى وجود ربط آلي مع «المعلومات المدنية» وجار الربط مع جهات أخرى.

بدوره، توجه نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح بالشكر للجهود المنظمة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، مشيدا بأهمية مثل هذه الاحتفالات والأنشطة في تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولتبادل الأفكار والرؤى والتجارب بين الجهات المختلفة المهتمة بهذه الفئات.

وأشار الصالح الى أهمية المعرض المصاحب للاحتفال والخاص بإنتاج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى معرض تشكيلي تحت شعار «مستقبل الإعاقات الذهنية في المجتمع» والذي يندرج ضمن مشروع تحديث وتطوير الورش وبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية للعام 2017 -2018.