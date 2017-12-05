الشطي: 57 جهة حكومية موجودة ضمن البوابة الإلكترونية للدولة عادل الشنان

أكد مدير عام الجهاز المركـــزي لتكـــنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي ان هناك تفاعلا كبيرا مع البوابة الالكترونية للكويت، معلنا ان الاجمالي المالي لعملية الدفع الالكتروني منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر الماضي تجاوز ٦٤ مليون دينار، في حين وصل خلال عام ٢٠١٦ الى ٥٠ مليون دينار، موضحا ان هناك ثلاثة اشهر متبقية في العام، مما يؤكد التجاوب الكبير مع الخدمات الالكترونية.

واوضح الشطي خلال افتتاح منتدى الكويت لمؤشـــرات تكنـــولوجيا المعلـــومات والاتصــالات ٢٠١٧ تحت شعار «الطريق نحو مجتمع واقتصاد رقمي» أمس، الذي حضره مجموعة من المسؤولين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بالتعاون مع شركتي «IDC» و«رواسي للاستشارات»، أن المنتدى يرتبط برؤية الكويت ٢٠٣٥ حيث تبدأ الكويت رحلة التحول نحو الرقمية الشاملة، التي يقودها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والرامية لخلق مجتمع واقتصاد رقمي حقيقي، لافتا الى ان الكويت تسير بخطى ثابتة في التحول الرقمي في جميع الانظمة الحكومية، وخدمات المواطنين، والبنية التحتية للاتصالات من أجل توفير أفضل جودة من الخدمات لمواطنيها واستمرارا في هذا الطريق ستتركز جهودنا في تبني التكنولوجيا الاكثر حداثة وتطبيقها على جميع القطاعات من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة والرؤية المستقبلية لدولتنا.

وأضاف: اعتمدنا على المؤشرات الدولية التي اعتمدتها منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات و«اليونسكو» والامم المتحدة والبنك الدولي، وستكون مؤشرات وطنية مبنية على المفهوم الدولي والمقارنة بين وضع الكويت والدول الأخرى المهتمة بهذا المجال، لاسيما تلك الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي للخروج بصياغة شاملة تتعلق بالكويت وما يهتم به الخبراء والباحثون في مجال الاتصالات والمعلومات.

واشار الى ان توجهات المنتدى قائمة على التطورات المستقبلية وارتباطها بالتوجه الاستراتيجي القائم على الاحصاءات والبيانات التي ترتبط بها الحكومة الالكترونية، مؤكدا ان الجهات الحكومية باتت متفاعلة بنسبة كبيرة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية، مبينا أن الجهاز يشرف على مشروع الحكومة الالكترونية، حيث ان الجهاز يعمل بطريقة جدية وفعالة لخدمة المواطن.

وذكر الشطي ان الجهات الحكومية المتواجدة ضمن البوابة الالكترونية تبلغ ٥٧ جهة حكومية، مؤكدا ان هناك جهات في وضع التنفيذ، كما ان الجهاز ليس لديه ملاحظات مالية سوى تلك بالاجراءات الادارية، وتم اجراء اللازم حسب توصيات ديوان المحاسبة والمتبقي ستتم معالجته في القريب العاجل.

بدوره، قال مدير عام شركة «IDC» بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا جيوتي لالتشانداني، أن الحكومات المتقدمة في جميع أنحاء العالم تقوم باستثمارات كبيرة في مجال تحويل الخدمات المتقدمة للمواطن إلى خدمات الكترونية مع حكومات ومرافق وخدمات رعاية صحية ونقل ذكية، مما يشكل حجر الاساس لبناء دولة ذكية.

وبيّن أن الفوائد من هذه الخدمات تعتبر كبيرة جدا فيما يتعلق بزيادة التنافسية والانتاجية والكفاءة والسعادة بشكل عام، لافتا الى ان الحكومات تواجه تحديات كبيرة عندما يتعلق الامر بإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني الرقمنة في مختلف المؤسسات.

من جهته قال مدير الدراسات والابحاث في شركة «IDC» أشرف الغزاوي انه تم عمل دراسات على مدى العامين الماضيين عن مستوى نضج تكنولوجيا الاتصالات في الكويت من خلال عدة مؤشرات ومقارنتها بالمنطقة وتم بناء عليها وضع الرؤية لعام 2035 وقد وجدنا مؤشرات إيجابية كثيرة في قطاع التعليم الكويتي والقوى العاملة والقطاع الصحي وايضا تبني الانترنت على مستوى الأفراد والمنازل من خلال الهواتف النقالة الذكية.