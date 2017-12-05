عاطف رمضان

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق أن الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء به لم يعد هدفا نظريا، موضحا أن الخطط التنموية في الكويت تولي المواطن أهمية خاصة، وتدفع لتطوير قدراته المهنية بمختلف أنواعها وكذلك المهارات التي يتطلبها عمله الوظيفي بمختلف المجالات.

وأوضح المرزوق خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى «ارتقاء 2» والذي نظمته «مهندسون بلا حدود» بفندق هوليدي ان السالمية أمس، أنه حريص سواء في القطاع النفطي أو وزارة الكهرباء والماء على دعم ورعاية فعاليات المجتمع المدني وخاصة الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة وترشيدها وتعزيز الإنتاج في المجتمع ورفع مستوى الوعي وتحقيق التنمية البشرية التي ننشدها جميعا في إطار خطط الحكومة التنموية، موضحا أنه في هذا الإطار تأتي رعايته لهذا المنتدى.

وأضاف: تجدون في كل مناحي العمل الحكومي برامج لتطوير وتأهيل وتدريب العنصر البشري وتقديم كل ما هو حديث على الساحة العالمية ليستفيد المواطن الموظف منها ويقوم بتعزيز مهاراته الوظيفية، إيمانا من الدولة بأن العنصر البشري هو ثروتنا الحقيقية وخاصة أن مجتمع الكويت مجتمع شبابي ونسبة الشباب فيه تصل الى 70% وأكثر، مشيرا إلى أن المنتدى والبرنامج الحافل الذي يتضمنه سيكون إضافة حقيقية لدعم العنصر البشري، ونأمل أن يقدم المتخصصون المشاركون فيه عصارة خبراتهم وتزويد الشباب المشاركين بخلاصة هذه الخبرات لتساعدهم على الارتقاء وتدفع بهم لمزيد من الإنتاج والابداع في العمل، وهذه مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى مثابرة وهمة عالية من الجميع فالكويت تستحق النهوض بسواعد أبنائها الذين نعول عليهم كثيرا في تحقيق أهدافنا التنموية.

وفي الإطار ذاته قالت رئيس «مهندسون بلا حدود - الكويت» م.زينب قراشي إن أولويات هذا المــــنتدى واهتــماماته ليست ببعيدة عن طموح وآمال الجميع من موظفي القطاعين العام والخاص والمديرين والمسؤولين من مختلف الدرجات الوظيفية فالجميع يريد بيئة عمل صالحة ومميزة لعمل منتج وكوادر بشرية مميزة بأدائها الوظيفي.

وأوضحت ان خريجينا يبدعون بمجالات كثيرة، ويحزننا أن نرى العشرات وأحيانا المئات منهم بلا عمل أو ينتظرون سنوات حتى يحصلوا على فرصة مناسبة، وعندما يجدون هذه الفرصة تكون غير متوافقة مع تخصصاتهم، مؤكدة أن المنتدى الدولي للمهندسين الشباب الذي أقيم في روما والذي عقد ضمن مؤتمر الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية قبل عدة أيام لمسنا خلاله فجوة كبيرة من مخرجات التعليم العالي في الكويت ومتطلبات سوق العمل.

أسماء المكرمين

الرعاة

٭ وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق

الجهات الداعمة

٭ مؤسسة البترول الكويتية: مدير العلاقات العامة والإعلام جمال السنعوسي

٭ الصندوق الكويتي للتنمية: طلال السلطان ممثلا عن م.عبدالوهاب البدر

المتحدثون

٭ م.خالد المزروعي

٭ م.فارس العنزي

٭ م.فيصل الجهيم

٭ زينب بوشهري

٭ م.عبداللطيف الدعي

٭ م.محمد قراشي

٭ ناصر العرفج

٭ علي دشتي

داعمو «مهندسون بلا حدود»

٭ مجمع ديسكفري: مدير العلاقات العامة سعد عبدالفتاح

٭ جمعية المهندسين الكويتية المدير العام م.حسين ششتري