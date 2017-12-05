«ستندم على هذا بالتأكيد»

المذيعة البريطانية جوزيه جيبسون تخاطب خطيبها ليوك سانو عبر الإنترنت بعد أن علمت أنه أرسل إليها سلسلة من الرسائل بينما كان يقضي الوقت مع صديقة جديدة.