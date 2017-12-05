twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email «كي جي إل» كرمت عدداً من أفراد الجيش الأميركي الثلاثاء 2017/12/5 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 825 A+ A- السفير الأميركي لورانس سيلفرمان وحرمه ونائبة السفير الأميركي وناديا مياهي وتوفيق جوهرة وحرمهتوفيق جوهرة ملقيا كلمة خلال الحفل الإعلامية المتألقة تمارا صعب تقدم فقرات الحفل (محمد هاشم) خلال حفل عيد الشكر لتكريم بعض أفراد الجيش الأميركي، أقام اتحاد النساء الأميركيات وشركة activate وبرعاية حصرية من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي إل» حفلا لتكريم بعض أفراد الجيش الأميركي الموجودين في الكويت.