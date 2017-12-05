يفتتح صباح غد الأربعاء مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي، مؤتمر الكويت للأرشفة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذي يقام بدعم ورعاية من الجهاز، ويستمر لمدة يومين في فندق الراديسون بلو وتنظمه بروميديا العالمية للعام السابع على التوالي.

وأوضحت اللجنة المنظمة ان هذا الحدث يعد من اهم الموضوعات المطروحة على الساحة، مشيرة الى ان التخزين السحابي وأرشفة الوثائق بات امرا حتميا في العديد من الأعمال وعلى صعيد جميع الأنشطة والقطاعات الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة أو على مستوى الأفراد والأعمال ذات الطابع المتوسط والصغير.

وقال رئيس اللجنة المنظمة في بروميديا العالمية جمال عمران، في بيان صحافي ان الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو استعراض كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الأرشفة الإلكترونية والتخزين السحابي، مشيرا الى ان برنامج المؤتمر متنوع ويحاضر فيه نخبة مميزة من اكبر الخبراء من المتحدثين من الدول العربية والغربية والأوروبية، إضافة الى البلد المضيف الكويت.

وأضاف عمران ان التطور الكبير الذي شهده التوسع في الأعمال وعولمة الشركات والمنظمات الكبرى، خاصة الاقتصادية ومع التزايد المستمر في حجم المؤسسات وما تملكها من مستندات ووثائق كبيرة في شتى المجالات، ورغبة هذه المؤسسات في تنظيم بياناتها بطرق آلية حديثة مما يوفر عليها الكثير من الوقت والجهد ويضمن لها الحفاظ على هذه البيانات، ظهرت الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى القيام بجميع العمليات الخاصة بالتعامل مع الوثائق آليا، مثل الأرشفة والفهرسة والتلخيص والبحث والاسترجاع.

وأوضح ان الحاجة الى أنظمة الأرشفة الإلكترونية والتي تعد من أهم الأدوات التي تحافظ على سلامة الوثائق وتحولها الى بيانات ومعلومات مفيدة، وبالتالي تتحول هذه المعلومات إلى معرفة، تعمل على تحسين أداء المؤسسات والخدمات التي تقدمها إلى المجتمع، مشيرا الى أن تعدد أنظمة الأرشفة الإلكترونية، والتي تسعى الى تصميم وبناء نظام الكتروني قوي وسريع وشامل للمستخدمين ومجهز بأحدث التقنيات لسلامة وأمن المعلومات، مع توافر واجهة تطبيق مبسطة وواضحة أدى الى تنظيم السجلات والوثائق واسترجاعها بصورة جيدة خاصة مع تطوير ورقمنة إجراءات العمل.

وأشاد بجهود الجهاز المركزي لدعم ورعاية تلك الأحداث التي تفيد المجتمع الإلكتروني وتحفز على الارتقاء باستخدامات التكنولوجيا، مضيفا ان المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يرعاه رئيسا شركة التقدم التكنولوجي واجيليتي وMGS وشركة اشرف وشركاه، وكبرى الشركات المشاركة يقدمون للجمهور الزائر آخر ما توصلت اليه برامج وخدمات الأرشفة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

وبين أن التكنولوجيا الرقمية قد غيرت من المفهوم التقليدي لحفظ الوثائق من التلف الى خلق هذه الوثائق من جديد الكترونيا من خلال مسحها ضوئيا أو تصويرها وخزنها في ذاكرة رقمية مع المحافظة على صحة وسلامة هذه الوثائق وسهولة الحصول عليها واسترجاعها على الفور من قبل المستخدمين.