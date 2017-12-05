فرج ناصر

قال مصدر مسؤول بوزارة الخدمات انه تم تشكيل لجنة ثلاثية من الادارة العامة للجمارك ووزارة الخدمات وبيت المال التابع لوزارة المالية لبيع ما يقارب 9000 طرد بريدي بالمزاد العلني قريبا.

واضاف المصدر ان اللجنة تدرس حاليا الصفة القانونية لبيع هذه الطرود حتى لا تقع في شبهة قانونية من اصحاب هذه الطرود وفي حال كانت الطرود لا تحمل اي بيانات للمرسل او المرسل اليه، لافتا الى انه عند ذلك فإن اللجنة لا تتحمل اي موقف قانوني مستقبلا.

وكشف عن ان تكدس هذه الطرود كان بسبب عملية توزيع البريد المتأخرة من قبل الشركة المنفذة لذلك، مضيفا ان اللجنة سوف تحدد سعر بيع الطرد من خلال آلية تضعها وفق ما تحمله الطرود من كميات سواء الطرود البريدية العادية او الممتازة او حتى المستعجلة، فضلا عما تحمله هذه الطرود من بضائع وسلع مختلفة. مؤكدا ان بريد الكويت بصدد تنفيذ آلية جديدة لتنظيم عملية وصول الطرود وتوزيعها.