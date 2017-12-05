المجلس أعرب عن ثقته في أن القمة الخليجية ستحقق آمال أبناء «التعاون»

المجلس أبّن الراحل يعقوب الحميضي: أحد الرموز البارزة في المجلس التأسيسي وصياغة الدستور

مريم بندق

في اجتماعه الأخير قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد الذي سيتم بحد أقصى الأحد المقبل، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته ظهر أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون الرياضة الجديد بصفة الاستعجال، وذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس.

وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة رفعت مشروع القانون لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

هذا، وتطلع المجلس بالمزيد من الثقة والتفاؤل إلى أن تسفر القمة الثامنة والثلاثون للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي عن النتائج المأمولة التي تنسجم مع آمال وطموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتجسد التلاحم والتعاون المنشود في مختلف المجالات وكل ما من شأنه خدمة مصالحهم المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة الهدف والمصير في مواجهة جميع التحديات في الحاضر والمستقبل.

وفي مزيد من التفاصيل فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الاستعدادات النهائية التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية من أجل توفير كل المتطلبات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة، ومجلس الوزراء إذ يعرب عن خالص الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المرافقة لهم متمنيا لهم طيب الإقامة في البلاد، ليتطلع بالمزيد من الثقة والتفاؤل إلى أن يسفر هذا اللقاء الأخوي عن النتائج المأمولة التي تنسجم مع آمال وطموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتجسيد التلاحم والتعاون المنشود في مختلف المجالات وكل ما من شأنه خدمة مصالحهم المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة الهدف والمصير في مواجهة كل التحديات في الحاضر والمستقبل.

ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الهيئات الرياضية الذي تم إقراره في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم أول من أمس في مداولتيه الأولى والثانية، واستعرض المجلس ما تضمنه من مواد تهدف إلى تطوير الرياضة ورفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وقرر المجلس الموافقة عليه بصفة الاستعجال ورفعه لصاحب السمو الأمير، وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تقديره وشكره للتعاون البناء الذي أبداه مجلس الأمة في تفهم أهمية هذا القانون وإسهامه الفاعل في انجاز هذه الخطوة المهمة، معربا عن أمله في أن يؤدي إلى تطوير الرياضة الكويتية وعودة شبابنا لممارسة النشاط الرياضي الدولي وارتفاع علم الكويت ثانية في المحافل الدولية.

من جانب آخر، أبّن مجلس الوزراء المرحوم بإذن الله تعالى يعقوب يوسف الحميضي الذي وافته المنية يوم أول من أمس الأحد وإذ يستذكر المجلس بكل تقدير أحد رجالات الدولة وإسهاماته الوطنية وجهوده المخلصة في خدمة الوطن لا سيما أنه كان أحد الرموز البارزة في المجلس التأسيسي وصياغة الدستور الكويتي ليتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.