عبدالكريم أحمد

أظهرت عملية فرز أصوات انتخابات جمعية المحامين حصول قائمة المحامي على 11494 صوتا مقابل 8768 صوت لقائمة المحامين.

وحصل المحامي مهند الساير على المركز الأول ب 1457 صوتا يليه المحامي شريان الشريان ب 1361 صوتا ثم المحامي حمود الردعان ب 1355 صوتا ثم المحامي مشعل الخنة ب 1349 صوتا يليه المحامي عبدالرحمن الطاحوس ب 1299 صوتا ثم المحامي عدنان أبل ب 1263 صوتا ثم المحامي عبدالرزاق العنزي ب 1222 صوتا ثم المحامي محمد خريبط ب 1153 صوتا يليه المحامي عبدالرحمن البراك ب 1117 صوتا.

وحصل المحامي خالد السويفان على المركز العاشر ب 1090 صوتا يليه المحامي دعيج الكندري ب 1077 صوتا ثم المحامي طلال الشمري ب 1035 صوتا ثم المحامي صالح القحطاني ب 1020 صوتا ثم المحامي جراح العنزي ب 1017 ثم المحامي محمد العتيبي ب 916 صوتا يليه المحامي محمد العبدالله ب 890 صوتا ثم المحامي جابر الضبيعي ب 864 صوتا ثم المحامي محمد السويرح ب 777 صوتا.

وبهذا تكون قائمة المحامي قد حصدت أغلبية المقاعد ب 8 مرشحين فائزين مقابل مرشح واحد لقائمة المحامي.

وأكد رئيس قائمة «المحامي» المحامي شريان الشريان عقب بوادر بإعلان فوز قائمته بعد فرز 5 صناديق من أصل 6، أن المجلس الجديد سيستمر في العطاء من أجل مهنة راقية.

وأشار الشريان إلى أن مجلس إدارة جمعية المحامين الجديد سيستقبل الانتقادات البناءة بصدر رحب من أجل رقي المهنة، مضيفا أنه بعد انتهاء الانتخابات لا يوجد شيء اسمه قائمة المحامي أو قائمة المحامين «فالكل محامون وإخوة وزملاء».

وقال: «اليوم تحتفل جمعية المحامين بانتخاباتها لاختيار مجلس إدارة جديد يمثلها، لافتا إلى أن العملية الانتخابية بدأت منذ الصباح بكل رقي».

وكشف الشريان أن الجمعية العمومية أعطت الثقة لمجلس الإدارة من خلال التقرير المالي والإداري والذي تم اعتماده اليوم (أمس).

وأشاد بسير العملية الانتخابية مبينا أنها سارت بكل أريحية وإخاء وتمت وفق أسلوب راق كما عهدته الانتخابات السابقة للجمعية.

وتابع الشريان قائلا: «نتمنى التوفيق لمن سيتم اختياره وأن يكون عنوانه العمل ثم العمل لتحقيق متطلبات الزملاء المحامين، فهذه المهنة الشاقة تحتاج لمجلس إدارة يقف وراءها ويساند متطلباتها دائما».

وأكمل حديثه قائلا: «بصفتي نائب رئيس المجلس السابق أتمنى من المجلس القادم أن يقوم بواجباته كاملة، وبصفتي رئيس قائمة المحامي لا يسعني إلا أن أشكر كل الزملاء لما بذلوه من جهود وعطاء من أجل رقي وتطوير المهنة».

وتحدث ايضا عن الطاقات الشبابية التي تشارك في هذه الانتخابات، قائلا: «اليوم الجمعية ستكون مختلفة بعد دخول الطاقات الشابة والجميلة وهو ما ينعكس إيجابا نحو هذه المهنة التي أتوقع أن يكون لها مستقبل باهر بدليل ما بتنا نشاهده من تطور بالفكر القانوني الملحوظ لديهم».

وفي تصريحات لمجموعة من المحامين لـ«الأنباء» قبل اعلان النتيجة قال رئيس قائمة «المحامين» المحامي عبدالرحمن البراك لـ«الأنباء»:«ان العملية الانتخابية سارت في جو أخوي ومنافسة شديدة بين المشاركين، وأنه بعد فرز الصناديق وأيا كانت النتيجة سنقول مبروك للفائز وهارد لك لمن لم يحالفه الحظ».

وقال: كلنا زملاء وجدنا هنا لخدمة المهنة، ونحن في قائمة المحامين نرفع دائما شعارنا «انتخاباتنا يوم وزمالتنا دوم».

بدوره، قال مرشح قائمة المحامين المحامي جابر الضبيعي إن يوم الانتخاب شهد أجواء تنافسية جميلة، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد هذا العام.

وأشاد الضبيعي بعملية الاقتراع هذا العام التي وصفها بالمتطورة، قائلا: بغض النظر عن النتيجة إلا أن الجو التنافسي الذي شهدته عملية الاقتراع يعبر عن صورة رائعة ومشرقة عن مجامع المحامين الذين دائما ما يعبرون عن صورة جميلة للديموقراطية بعملية الاقتراع.

وقال: «اتمنى التوفيق للأصلح ومن يستحق يجب أن يصل، ونشيد بوزارة الشؤون التي أشرفت على تنظيم العملية الانتخابية وكذلك بوسائل الإعلام التي غطت الحدث».

من جانبه، قال مرشح قائمة «المحامي» المحامي مهند الساير: «اليوم بفضل تشرفنا بعرض التقرير الإداري والمالي للجمعية حيث صادقنا عليه بالإجماع وهذه الثقة شرف لنا».

وأضاف الساير:«نحن كمشاركين في الانتخابات سواء في القائمتين أو كمرشحين مستقلين إخوة، فمن يحصل على ثقة الزملاء وينجح سيشرف الزملاء وسيتشرف أخذ ثقتهم وهذا تكليف وليس واجبا».

وتابع: المرشحون التسعة الذين سينجحون واجب عليهم خدمة الزملاء ورقي المهنة، وهؤلاء بالنهاية سيعودون إلى صفوف المحامين فهم لديهم مكاتب عمل والخدمة والجهود لا تقتصر على الزملاء بل تعود عليهم أيضا كأعضاء في جمعية المحامين.

واختتم الساير تصريحه متمنيا أن يكون المجلس السابق قد أدى الأمانة، ونتمنى التوفيق لمن يصل.

المرشحون المستقلون

الكريوين لـ«الأنباء»: نتمنى التوفيق للأصلح

صرح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحامي ناصر الكريوين لـ«الأنباء» قائلا: «اليوم عقدت الجمعية العمومية لانتخابات 2018/2019 وتمت الموافقة والمصادقة على التقرير المالي والإداري والتوصية بشأن صندوق الزمالة بعد موافقة وزارة الشؤون عليه وهذا ما قدم من قبل المجلس السابق للجمعية والذي كان برئاستي».

وبشأن عملية الاقتراع، قال الكريوين ان اليوم رجع المحامون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس إدارة جمعيتهم ونتمنى التوفيق لمن يكون الأصلح للعامين المقبلين.

وردا على سؤال بشأن برنامجي القائمتين، ذكر الكريوين انه عمل مع المجلس السابق والذي كانت لديهم أهداف ورؤية مدروسة، أما القائمة الأخرى فقدمت مشروعا باسم مشروع مهنتي واعتقد أن هذا المشروع يحتاج لقوانين وتشريع وسيصادف عراقيل لن تكمله، بينما ما تم تقديمه من قبل قائمة المحامي فهو الأجدر بالإنجاز لأنه لم يتبق له إلا تعديل قانون المهنة المنظور أمام مجلس الوزراء والأمة.