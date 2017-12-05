عادل الشنان

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يثار عن وجود أي المخيمات تعرقل العمل داخل موقع مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.

وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة م. إبراهيم الناشي في تصريح صحافي أمس، أن المؤسسة قامت بالتنسيق مع مكتب الإشراف التابع لها في موقع مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني بمتابعة ما يثار حول وجود مخيمات تعرقل العمل داخل الموقع وتبين لها أن المخيمات المشار إليها في المنطقة لا تدخل ضمن نطاق المشروع، وعليه فإن مسؤولية متابعتها والترخيص لها وإزالة المخالف منها منوطة بالبلدية.

وبين الناشي أن«السكنية» دائمة التنسيق مع البلدية، كونها هي المعنية بإزالة المخالفات والتعديات متى ما وجدت داخل المواقع التابعة للمؤسسة، أما خارج مواقع المؤسسة فالموضوع لا يعنيها نهائيا، مطالبا مرتادي البر بعدم إقامة أي مخيمات ضمن حدود موقع مدينة جنوب المطلاع السكنية أو مشروع الوفرة، وذلك تفاديا لاتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم.