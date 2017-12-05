محمد هلال الخالدي-عبد الهادي العجمي

وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى البلاد للمشاركة في أعمال القمة الخليجية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وصل البلاد لترؤس وفد المملكة للمشاركة في القمة الخليجية التي تنطلق بعد قليل.

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، وصل البلاد للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ38.

نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يصل إلى البلاد لترؤس وفد المملكة القمة الخليجية.







أمير قطر: نأمل أن تسهم القمة الخليجية في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة



أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن الأمل في أن تسفر القمة الخليجية ال38 التي تنعقد وسط ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلس التعاون وتحديات تواجهها المنطقة عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو توطيد التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا.

وتقدم الشيخ تميم في بيان صحافي، لدى وصوله إلى البلاد للمشاركة في القمة التي تنطلق اليوم الثلاثاء، بأطيب تحياته والشعب القطري إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي.

وأعرب عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لسمو أمير البلاد وللكويت دوام الرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة سائلا الله العلي القدير "أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وشعوب أمتينا العربية والإسلامية".

مصادر خاصة لـ"الأنباء": السعودية والإمارات وقعتا اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري والاقتصادي



علمت "الأنباء" من مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقعتا اليوم، اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري والاقتصادي.

وأكدت المصادر أن هذا المشروع قديم، ولكن تم إعادة الحديث بشأنه بين البلدين والتسريع في توقيع الاتفاقية.

وقد لاحظت "الأنباء" اللقاء المتواصل بين وزير خارجية السعودية عادل الجبير ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي انور قرقاش، في مؤتمر القمة الخليجية الجاري في البلاد حاليا .

وقال الأكاديمي الإماراتي د.عبد الخالق عبدالله، في حديث مع "الأنباء"، أن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي وتقويه مدللا على ذلك التحالف الثنائي بين فرنسا والمانيا والذي لم يضر الاتحاد الأوروبي وإنما زاده قوة .

قمة الخليجية الـ38 تنطلق اليوم وسط تطلعات لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار

تنطلق اجتماعات الدورة ال38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البلاد، اليوم الثلاثاء، وسط تطلعات لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والترابط والتكامل بين دول المجلس.

وسيناقش قادة المجلس خلال أعمال الدورة التي تستمر يومين القضايا المدرجة على جدول الأعمال وآخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما التحديات السياسية والأمنية التي تفرض على مجلس التعاون تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق امال وتطلعات مواطنيه.