أعلنت السفارة الأميركية عن فتح باب التسجيل للبرنامج العالمي للتبادل الجامعي (Global UGRAD) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017.

وأشارت السفارة في بيان لها، أن هذا البرنامج يوفر لمجموعة متنوعة من القادة الناشئين منحة دراسية لمدة فصل دراسي أكاديمي واحد في كلية أو جامعة أمريكية (دون الحصول على شهادة أكاديمية في نهاية البرنامج)، وهو برعاية مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

ينخرط المشاركون في هذا البرنامج بالعديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأكاديمية مع أفراد المجتمع الأميركي، فضلا عن تعزيز مهاراتهم المهنية. هذا وسيتم تسجيل جميع المشاركين في دورات إلزامية من الدراسة والتدريب على المهارات الأكاديمية بدوام كامل، مع اختيار المواد من المناهج الدراسية القائمة في المؤسسة الأكاديمية الأميركية المضيفة.

وهذه شروط التقديم والتأهل لبرنامج (Global UGRAD):

1. يجب على المتقدمين أن يكونوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة أكاديمية في البلد الذي يتقدمون منه لبرنامج Global UGRAD (على المتقدمين من الكويت أن يكونوا مقيدين بالدراسة في الكويت).

2. سيتم منح المنحة الدراسية للطلاب المسجلين حاليا بدوام كامل في برنامج جامعي بدرجة البكالوريوس، على أن يكونوا قد أكملوا فصلاً دراسياً واحداً من الدراسة على الأقل ومتبقي لهم فصل دراسي واحد على الأقل في الجامعة بوطنهم بعد ختام برنامج UGRAD.



3. يجب على المتقدمين إظهار إمكانيات القيادة من خلال العمل الأكاديمي والعمل الاجتماعي والأنشطة اللامنهجية.

4. يجب على المتقدمين إثبات إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة. سيطلب من مجموعة المتقدمين النهائيين إبراز نتائج امتحان التوفل ((TOFEL على أن تكون الأفضلية لمن له خبرة محدودة أو معدومة في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج بلدانهم الأصلية.

5. أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة غير مؤهلين للبرنامج.

للتقديم للبرنامج يرجى زيارة الموقع: https://goo.gl/pTcXVJ أو زيارة حساب السفارة الأمريكية لدى دولة الكويت على الانستغرام: @USEmbassyQ8