فاز رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية الأمين العام لمجلس الأمة، علام الكندري، بجائزة التميز البرلماني العربي في فئة أمين عام.

وكان الأمين العام علام الكندري قد شارك في اجتماعات أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر في العاصمة المغربية الرباط بمقر مجلس النواب المغربي.

وتم خلال اجتماع لجنة التميز الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية، دراسة ملفات المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني العربي لفئاتها الأربع (رئيس البرلمان - عضو البرلمان - أمين عام البرلمان - الباحث البرلماني).

وتم اختيار الأمين العام علام الكندري بإجماع كافة أعضاء اللجنة لنيل جائزة التميز البرلماني العربي للفئة ذاتها وذلك لإسهاماته الواضحة في جميع مجالات تطوير العمل بالأمانة العامة، وتقديم أفضل الدعم المعرفي والتقني والفني للأعضاء بما يخدم العملية البرلمانية ويمكن المجلس من مواجهة التحديات ويساهم في رفع صورة الكويت داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن هذه الجائزة يقدمها الاتحاد البرلماني العربي الذي يعتبر من أقدم وأعرق المؤسسات البرلمانية في العالم العربي.