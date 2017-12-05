أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الاسكاني الدفعة الثالثة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (275) قسيمة بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1998/5/23 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/7 2017/12/10 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /11-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 /13-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وشددت المؤسسة على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 11 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وذكرت أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
ملاحظة: لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط
الأسماء كالتالي:
0001 اسعد منصور مبارك المباركي
0002 سالم صالح سالم عبدالله الجيران
0003 احمد محمود محمد الجاسم
0004 عبدالرزاق الشيخ عبدالوهاب عبدالله
0005 عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز احمد
0006 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر
0007 سمير عيسى عبدالله عيسى
0008 يعقوب يوسف بن يوسف الخارجى
0009 عبدالله حماد عبدالله الضبيبي
0010 خالد ناصر عبطان الشمرى
0011 صلاح ابراهيم عبدالله الصنات
0012 احمد عبدالله محمد الحجيلان
0013 علي سعود جمعان العازمي
0014 جاسم طارق يعقوب علي غانم الشاهين
0015 ايوب حسين محمد علي
0016 عبدالله علي عبدالله الجبري
0017 محمد خالد محمد ابو شيبه
0018 حمدان صالح حمدان الغريب
0019 اسامه سامي محمد الصالح
0020 نادر عبدالرضا نادر كرم
0021 سالم اسحاق عبدالهادى شداد
0022 ياسر شخير عبدالله العنزي
0023 هادي احمد لزام الرشيدي
0024 عدنان سيد محسن سيد جابر احمد
0025 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد
0026 محمد حبيب محمد الظفيري
0027 سالم مهنا سالم الرشيدى
0028 انور علي حسين بوحمد
0029 انور عوض زايد العازمي
0030 صلاح سياب احمد الميال
0031 خالد ضيدان فالح السبيعي
0032 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى
0033 فيصل محمد عبدالله العازمى
0034 سعود عبدالله سعود مرعى
0035 عصام محمد احمد الكندرى
0036 حمد باني قماد الهاجري
0037 سعد متعب فلاح الهرشاني
0038 ناصر فهد محمد الدوسرى
0039 مهند منصور علي المحمدعلي الصايغ
0040 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد
0041 محمد عنان عرار العجمي
0042 ناصر خالد سعد
0043 عبدالعزيز سعود حمدان العبهول
0044 خالد شخير نغيمش المطيري
0045 عيسى محسن صنهات العتيبى
0046 ناصر سعود سعود الوسمي
0047 بدر ناصر محمد المصلح الحربي
0048 صباح مبارك هاضل الجلاوي
0049 احمد مفلح شويمي العازمي
0050 سعد فهد سعد السهلي
0051 فهد شخير نغيمش المطيرى
0052 ناصر حسين محسن العجمى
0053 ابراهيم فهد حراس الديحانى
0054 مصبح مطلق سعد العازمي
0055 فيصل هادي زعال العازمي
0056 محمد حسين مناحي المطيري
0057 سعود سالم سعد الشقان
0058 فهد عبدالكريم محمد القطان
0059 علي حمد علي الغيث
0060 فايز مانع عايض العجمي
0061 حسين بارون عبدالله عبدالرحيم
0062 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي
0063 سليمان مجبل عبدالله العازمي
0064 عيد حبيب فهد جامع
0065 مشعل فالح منصور عليان
0066 مشعل عيد براك العازمي
0067 اسامه بندر عبدالله يوسف
0068 مشعل حسين علي الحشاش
0069 محمد سعود مرزوق العتيبي
0070 على محمد ثنيان العراده
0071 هاشم سيد موسى سيد حسن الموسوي
0072 بندر عايد رويان الظفيرى
0073 حمد عبدالرضا علي بوحمد
0074 محمد مطلق مرزوق المطيرى
0075 خالد مسفر عايض الدوسري
0076 احمد فايز قاطع بطي العنزي
0077 عبدالله مبارك شعيل الهاجري
0078 محمد مناور ضيف الله العتيبى
0079 مطلق محمد مطلق الرشيدى
0080 فهد عبدالله محمد مشعان
0081 ناصر عبدالرزاق عبدالرحمن العبيدان
0082 محمد فلاح شجاع العجمى
0083 محمد ناصر سالم العجمى
0084 احمد جبر عبود الرشيدي
0085 حسين محمد حسن احمد
0086 حمد عبدالصاحب عبدالامير مهدى
0087 محمد بليه حمد مسفر العجمي
0088 عاشور اقعيد زيد الخلف
0089 محمد عبدالرحمن حسن الحمادى
0090 شملان سعود جابر الشمري
0091 فيصل ابراهيم احمد كرم
0092 عبدالرزاق مسلم عوض الرشيدي
0093 خالد فالح فهيد العازمي
0094 وليد عباس محمد خان
0095 محمود حسين محمد عبدالله الاستاذ
0096 عبدالرحمن محمد مهدي العجمي
0097 بركات مناور سبيل الرشيدي
0098 فارس فهد فالح العازمي
0099 فهيد محمد حمود عيد الهاجري
0100 يوسف جاسر عبدالمحسن الشمري
0101 فهد راشد فهد العجمى
0102 طلال محمد حمود العازمي
0103 حمد ابركه حمد البغيلى
0104 موسى جعفر حسين البيرمى
0105 احمد باتل دغش المطيري
0106 محمد راشد نافع الجويخ
0107 بدر عوض ضويحي العنزي
0108 فرحان سالم فرحان العجمي
0109 بدر عوض ناصر العنزي
0110 علي عبدالله عبدالكريم علي
0111 محمد ناصر فهد السبيعى
0112 دهيمان محمد ادهيمان الشمري
0113 احمد عبدالحميد احمد عيسى الفيلكاوي
0114 فهد عايض عايض محمد العجمي
0115 لافي شريده احصينى الراجحي
0116 احمد عبدالرحمن سليمان المرشود
0117 على مشعان على العجمى
0118 وليد رمضان شلاح السعيدى
0119 وليد سعد مطلق الرشيدى
0120 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر
0121 محمد احمد محمد الكندري
0122 خالد ضلعان متلع العازمي
0123 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن العجمي
0124 جمال عبدالحليل عباس الصفار
0125 اسعد محمد نايف النويف
0126 خالد محمد مبارك محمد الهاجري
0127 على حسين محمد احمد
0128 عمر عبدالرحمن محمود شمس الدين
0129 عايد عبدالله سطام زيد الشمرى
0130 مشاري حمد حمود العازمى
0131 مرزوق عبدالعزيز مرزوق داهوم
0132 فازع فهد عويض المطيري
0133 محسن سلطان محسن العتيبي
0134 فهد مطلق محمد العجمى
0135 خالد سعود مشلش العجمي
0136 بدر ناصر معكام العجمي
0137 طارق سالم جمعه الفهد
0138 محمد خليفه دغيم العازمى
0139 حبيب فالح على العازمى
0140 عياد عايد عياد المطيري
0141 مدعث سعد حماد العجمي
0142 مشعل محمد عبدالله الفهد
0143 مشعل مشوط هاضل العازمى
0144 حمد محمد مسلم السبيعى
0145 نجيب محمد باقر العوضى
0146 احمد خالد عيد محمد الحربي
0147 عيسى عوده عبدالرحمن العسعوسي
0148 خليفه محمد خليفه الطراروه
0149 عيد فهد حبيني المطيرى
0150 فلاح نهار محمد حزام العجمي
0151 عوض عبدالله بليدان المطيري
0152 ربيح مبارك ربيح العجمى
0153 محمد فيصل محمد على النقي
0154 انور سليمان ناصر الشمري
0155 حمد يوسف سعد العربيد
0156 علي يوسف جاسم عرب
0157 عبدالله علي زويد العدواني
0158 خالد ثويني دهش الفضلي
0159 عبدالله بداح نزال الهاجري
0160 عبدالله عويد سليمان الابراهيم
0161 محمد سعود ناصر سعد
0162 سليمان محمد حمد الوقيان
0163 حسين محمد شيحان العنزي
0164 احمد صالح حمد الدماك
0165 راشد ابداح حسين العجمى
0166 فوءاد عيسى مطر البلوشى
0167 عراك رفيد عبدالله طينان
0168 بندر مناحي فالح العتيبي
0169 يوسف عبدالوهاب احمد دبين
0170 مطر ضيف الله دعيبل العازمى
0171 محمد مشعل هلال العتيبى
0172 علي حسين محمد الزعابي
0173 رباح محمد عبدالعزيز الرباح
0174 حامد على غانم الشاهين
0175 هشام عبدالله عيسى الحنيان
0176 وليد محمد سعد العربيد
0177 شاكر محمود محمد غلوم
0178 عبدالمحسن عطيه جبر الشمرى
0179 فوزى ابراهيم صالح الشايع
0180 ناصر خليفه احمد ابوناشي
0181 بدر محمد حسن المهنا
0182 وليد خالد مطلق الديحانى
0183 مبارك على جارالله العجمي
0184 بدر يوسف عبدالعزيز المساعيد
0185 هادى فهد عبدالهادى فهد العجمى
0186 عبدالله احمد جاسم الدخيل
0187 مبارك محمد عبدالله الهاجري
0188 راضى سلمان عايد الجنفاوى
0189 محمد ضيف الله مطر العنزي
0190 عامر محمد احمد عامر
0191 حامد مبارك محمد الجناعى
0192 احمد عبدالعزيز فرحان الحوطى
0193 مبارك سعود مطر الرشيدى
0194 احمد محمود حسين جمعه
0195 سالم عويد عوض العنزى
0196 عبدالله عبدالحميد عبدالله بن ناجى
0197 ايوب على عبدالرضا سليمان
0198 محمد منيف سعد الهاجرى
0199 على حميد على حسين
0200 مشعل ضلعان متلع العازمى
0201 عمر مضحى علوى الظفيرى
0202 محمود اسماعيل جوهر البناى
0203 يونس بدر ناصر الدويله
0204 بدر سعود دخين المطيرى
0205 عادل لطيف وقيان الشمري
0206 مشعل شمروخ طلاق الشمري
0207 محمد سعود عبيد السبيعي
0208 براك ناصر براك الصليهم
0209 يوسف عجمى سلمى المطيرى
0210 حافظ عبدالحميد كاظم ال رشيد
0211 فهد مبارك شافى العجمى
0212 عمر احمد عبدالله القابندى
0213 احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان
0214 صلاح لافى عواد
0215 حامد عبدالعزيز محمد الهزاع
0216 عبدالهادي صالح جابر المرى
0217 طارق يوسف محمد التكرونى
0218 مسفر على محمد العجمى
0219 سليمان ابراهيم سليمان القاشم
0220 عادل نزال سفر العازمي
0221 سالم مبارك جلفيف عايد
0222 احمد محمد عبدالهادى مزيد الرخيمي
0223 محمد حمدان عقاب الديحانى
0224 سلطان مدلول عوده العنزي
0225 خالد على عوض العوض
0226 عدنان عبدالله احمد الجسمى
0227 محمد فهيد مهدى الرشيدى
0228 حمدان نهار محمد المطيري
0229 محمد يوسف محمد على البداح
0230 جاسم محمد خيرالله الشريفى
0231 بداح سعد مطلق العازمى
0232 انور محمد صالح حسين اشكناني
0233 فارس عبدالله احمد الهبدان
0234 فواز زارف عياد الرشيدى
0235 انور عبدالله صالح الذربان
0236 مشهور حثلان ضبيان العجمى
0237 محمد رشيد عوض المطيري
0238 محمد جاسم محمد الماجد
0239 عمر مطلق عمر العتيبي
0240 انور عبدالجليل مرزوق عبدالله الديوان
0241 نايف منصور متعب الشمري
0242 وليد غانم فراج الغانم
0243 ممدوح ادغيم حنيان شعيب
0244 راشد سالم عبدالله الهاجرى
0245 معاذ خالد المسعود الفهيد
0246 عماد يوسف ناصر يوسف اللهو
0247 محسن فهد غصن العجمي
0248 مسلم صبيح مسير عكاش
0249 نايف زيد شمروخ المطيرى
0250 عبدالمجيد عبدالحميد عبدالكريم فرج
0251 سامى خالد مضحى الرشيدى
0252 احمد فهد عبدالرحمن الجسار
0253 جاسم يعقوب عبدالله حسن
0254 خالد عبدالعزيز يعقوب المطوع
0255 محمد مشارى رمضان مشارى
0256 عبدالعزيز مسفر مليح المطيري
0257 عبدالعزيز يوسف يعقوب الزيد
0258 نواف منصور حمود الهاجرى
0259 بندر فلاح بهلول الضفيرى
0260 فايز محمد البدهاوي العنزي
0261 فهد محمد سليمان السردى
0262 يعقوب يوسف احمد ابراهيم
0263 فواز طراد عيدالشمرى
0264 جاسم محمد اسماعيل الكندرى
0265 فهد محمد ناصر النصف
0266 سعد عايش مشعان الرشيدى
0267 فوزى عبدالله ابراهيم التميمي
0268 حمدان رمضان عبيد العنزى
0269 ناجي صالح علي المري
0270 حامد على محمد الدماك
0271 علي يوسف علي العلي
0272 حمد حسين اسماعيل مندكار
0273 هادي حزام عواد الرشيدي
0274 حميد سليمان عكاش خلف العنزى
0275 محمد حسين شمروخ المطيرى