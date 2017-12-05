أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الاسكاني الدفعة الثالثة من قطعه (1) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على (275) قسيمة بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1998/5/23 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الاحد 2017/12/7 2017/12/10 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 12 /11-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 /13-لإجراء عملية القرعة.



وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وشددت المؤسسة على المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 12 / 11 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وذكرت أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.





ملاحظة: لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط





الأسماء كالتالي:



0001 اسعد منصور مبارك المباركي

0002 سالم صالح سالم عبدالله الجيران

0003 احمد محمود محمد الجاسم

0004 عبدالرزاق الشيخ عبدالوهاب عبدالله

0005 عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز احمد

0006 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر

0007 سمير عيسى عبدالله عيسى

0008 يعقوب يوسف بن يوسف الخارجى

0009 عبدالله حماد عبدالله الضبيبي

0010 خالد ناصر عبطان الشمرى

0011 صلاح ابراهيم عبدالله الصنات

0012 احمد عبدالله محمد الحجيلان

0013 علي سعود جمعان العازمي

0014 جاسم طارق يعقوب علي غانم الشاهين

0015 ايوب حسين محمد علي

0016 عبدالله علي عبدالله الجبري

0017 محمد خالد محمد ابو شيبه

0018 حمدان صالح حمدان الغريب

0019 اسامه سامي محمد الصالح

0020 نادر عبدالرضا نادر كرم

0021 سالم اسحاق عبدالهادى شداد

0022 ياسر شخير عبدالله العنزي

0023 هادي احمد لزام الرشيدي

0024 عدنان سيد محسن سيد جابر احمد

0025 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد

0026 محمد حبيب محمد الظفيري

0027 سالم مهنا سالم الرشيدى

0028 انور علي حسين بوحمد

0029 انور عوض زايد العازمي

0030 صلاح سياب احمد الميال

0031 خالد ضيدان فالح السبيعي

0032 محمد عبدالرحمن سعود مثيب العجمى

0033 فيصل محمد عبدالله العازمى

0034 سعود عبدالله سعود مرعى

0035 عصام محمد احمد الكندرى

0036 حمد باني قماد الهاجري

0037 سعد متعب فلاح الهرشاني

0038 ناصر فهد محمد الدوسرى

0039 مهند منصور علي المحمدعلي الصايغ

0040 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد

0041 محمد عنان عرار العجمي

0042 ناصر خالد سعد

0043 عبدالعزيز سعود حمدان العبهول

0044 خالد شخير نغيمش المطيري

0045 عيسى محسن صنهات العتيبى

0046 ناصر سعود سعود الوسمي

0047 بدر ناصر محمد المصلح الحربي

0048 صباح مبارك هاضل الجلاوي

0049 احمد مفلح شويمي العازمي

0050 سعد فهد سعد السهلي

0051 فهد شخير نغيمش المطيرى

0052 ناصر حسين محسن العجمى

0053 ابراهيم فهد حراس الديحانى

0054 مصبح مطلق سعد العازمي

0055 فيصل هادي زعال العازمي

0056 محمد حسين مناحي المطيري

0057 سعود سالم سعد الشقان

0058 فهد عبدالكريم محمد القطان

0059 علي حمد علي الغيث

0060 فايز مانع عايض العجمي

0061 حسين بارون عبدالله عبدالرحيم

0062 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي

0063 سليمان مجبل عبدالله العازمي

0064 عيد حبيب فهد جامع

0065 مشعل فالح منصور عليان

0066 مشعل عيد براك العازمي

0067 اسامه بندر عبدالله يوسف

0068 مشعل حسين علي الحشاش

0069 محمد سعود مرزوق العتيبي

0070 على محمد ثنيان العراده

0071 هاشم سيد موسى سيد حسن الموسوي

0072 بندر عايد رويان الظفيرى

0073 حمد عبدالرضا علي بوحمد

0074 محمد مطلق مرزوق المطيرى

0075 خالد مسفر عايض الدوسري

0076 احمد فايز قاطع بطي العنزي

0077 عبدالله مبارك شعيل الهاجري

0078 محمد مناور ضيف الله العتيبى

0079 مطلق محمد مطلق الرشيدى

0080 فهد عبدالله محمد مشعان

0081 ناصر عبدالرزاق عبدالرحمن العبيدان

0082 محمد فلاح شجاع العجمى

0083 محمد ناصر سالم العجمى

0084 احمد جبر عبود الرشيدي

0085 حسين محمد حسن احمد

0086 حمد عبدالصاحب عبدالامير مهدى

0087 محمد بليه حمد مسفر العجمي

0088 عاشور اقعيد زيد الخلف

0089 محمد عبدالرحمن حسن الحمادى

0090 شملان سعود جابر الشمري

0091 فيصل ابراهيم احمد كرم

0092 عبدالرزاق مسلم عوض الرشيدي

0093 خالد فالح فهيد العازمي

0094 وليد عباس محمد خان

0095 محمود حسين محمد عبدالله الاستاذ

0096 عبدالرحمن محمد مهدي العجمي

0097 بركات مناور سبيل الرشيدي

0098 فارس فهد فالح العازمي

0099 فهيد محمد حمود عيد الهاجري

0100 يوسف جاسر عبدالمحسن الشمري

0101 فهد راشد فهد العجمى

0102 طلال محمد حمود العازمي

0103 حمد ابركه حمد البغيلى

0104 موسى جعفر حسين البيرمى

0105 احمد باتل دغش المطيري

0106 محمد راشد نافع الجويخ

0107 بدر عوض ضويحي العنزي

0108 فرحان سالم فرحان العجمي

0109 بدر عوض ناصر العنزي

0110 علي عبدالله عبدالكريم علي

0111 محمد ناصر فهد السبيعى

0112 دهيمان محمد ادهيمان الشمري

0113 احمد عبدالحميد احمد عيسى الفيلكاوي

0114 فهد عايض عايض محمد العجمي

0115 لافي شريده احصينى الراجحي

0116 احمد عبدالرحمن سليمان المرشود

0117 على مشعان على العجمى

0118 وليد رمضان شلاح السعيدى

0119 وليد سعد مطلق الرشيدى

0120 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر

0121 محمد احمد محمد الكندري

0122 خالد ضلعان متلع العازمي

0123 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن العجمي

0124 جمال عبدالحليل عباس الصفار

0125 اسعد محمد نايف النويف

0126 خالد محمد مبارك محمد الهاجري

0127 على حسين محمد احمد

0128 عمر عبدالرحمن محمود شمس الدين

0129 عايد عبدالله سطام زيد الشمرى

0130 مشاري حمد حمود العازمى

0131 مرزوق عبدالعزيز مرزوق داهوم

0132 فازع فهد عويض المطيري

0133 محسن سلطان محسن العتيبي

0134 فهد مطلق محمد العجمى

0135 خالد سعود مشلش العجمي

0136 بدر ناصر معكام العجمي

0137 طارق سالم جمعه الفهد

0138 محمد خليفه دغيم العازمى

0139 حبيب فالح على العازمى

0140 عياد عايد عياد المطيري

0141 مدعث سعد حماد العجمي

0142 مشعل محمد عبدالله الفهد

0143 مشعل مشوط هاضل العازمى

0144 حمد محمد مسلم السبيعى

0145 نجيب محمد باقر العوضى

0146 احمد خالد عيد محمد الحربي

0147 عيسى عوده عبدالرحمن العسعوسي

0148 خليفه محمد خليفه الطراروه

0149 عيد فهد حبيني المطيرى

0150 فلاح نهار محمد حزام العجمي

0151 عوض عبدالله بليدان المطيري

0152 ربيح مبارك ربيح العجمى

0153 محمد فيصل محمد على النقي

0154 انور سليمان ناصر الشمري

0155 حمد يوسف سعد العربيد

0156 علي يوسف جاسم عرب

0157 عبدالله علي زويد العدواني

0158 خالد ثويني دهش الفضلي

0159 عبدالله بداح نزال الهاجري

0160 عبدالله عويد سليمان الابراهيم

0161 محمد سعود ناصر سعد

0162 سليمان محمد حمد الوقيان

0163 حسين محمد شيحان العنزي

0164 احمد صالح حمد الدماك

0165 راشد ابداح حسين العجمى

0166 فوءاد عيسى مطر البلوشى

0167 عراك رفيد عبدالله طينان

0168 بندر مناحي فالح العتيبي

0169 يوسف عبدالوهاب احمد دبين

0170 مطر ضيف الله دعيبل العازمى

0171 محمد مشعل هلال العتيبى

0172 علي حسين محمد الزعابي

0173 رباح محمد عبدالعزيز الرباح

0174 حامد على غانم الشاهين

0175 هشام عبدالله عيسى الحنيان

0176 وليد محمد سعد العربيد

0177 شاكر محمود محمد غلوم

0178 عبدالمحسن عطيه جبر الشمرى

0179 فوزى ابراهيم صالح الشايع

0180 ناصر خليفه احمد ابوناشي

0181 بدر محمد حسن المهنا

0182 وليد خالد مطلق الديحانى

0183 مبارك على جارالله العجمي

0184 بدر يوسف عبدالعزيز المساعيد

0185 هادى فهد عبدالهادى فهد العجمى

0186 عبدالله احمد جاسم الدخيل

0187 مبارك محمد عبدالله الهاجري

0188 راضى سلمان عايد الجنفاوى

0189 محمد ضيف الله مطر العنزي

0190 عامر محمد احمد عامر

0191 حامد مبارك محمد الجناعى

0192 احمد عبدالعزيز فرحان الحوطى

0193 مبارك سعود مطر الرشيدى

0194 احمد محمود حسين جمعه

0195 سالم عويد عوض العنزى

0196 عبدالله عبدالحميد عبدالله بن ناجى

0197 ايوب على عبدالرضا سليمان

0198 محمد منيف سعد الهاجرى

0199 على حميد على حسين

0200 مشعل ضلعان متلع العازمى

0201 عمر مضحى علوى الظفيرى

0202 محمود اسماعيل جوهر البناى

0203 يونس بدر ناصر الدويله

0204 بدر سعود دخين المطيرى

0205 عادل لطيف وقيان الشمري

0206 مشعل شمروخ طلاق الشمري

0207 محمد سعود عبيد السبيعي

0208 براك ناصر براك الصليهم

0209 يوسف عجمى سلمى المطيرى

0210 حافظ عبدالحميد كاظم ال رشيد

0211 فهد مبارك شافى العجمى

0212 عمر احمد عبدالله القابندى

0213 احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينان

0214 صلاح لافى عواد

0215 حامد عبدالعزيز محمد الهزاع

0216 عبدالهادي صالح جابر المرى

0217 طارق يوسف محمد التكرونى

0218 مسفر على محمد العجمى

0219 سليمان ابراهيم سليمان القاشم

0220 عادل نزال سفر العازمي

0221 سالم مبارك جلفيف عايد

0222 احمد محمد عبدالهادى مزيد الرخيمي

0223 محمد حمدان عقاب الديحانى

0224 سلطان مدلول عوده العنزي

0225 خالد على عوض العوض

0226 عدنان عبدالله احمد الجسمى

0227 محمد فهيد مهدى الرشيدى

0228 حمدان نهار محمد المطيري

0229 محمد يوسف محمد على البداح

0230 جاسم محمد خيرالله الشريفى

0231 بداح سعد مطلق العازمى

0232 انور محمد صالح حسين اشكناني

0233 فارس عبدالله احمد الهبدان

0234 فواز زارف عياد الرشيدى

0235 انور عبدالله صالح الذربان

0236 مشهور حثلان ضبيان العجمى

0237 محمد رشيد عوض المطيري

0238 محمد جاسم محمد الماجد

0239 عمر مطلق عمر العتيبي

0240 انور عبدالجليل مرزوق عبدالله الديوان

0241 نايف منصور متعب الشمري

0242 وليد غانم فراج الغانم

0243 ممدوح ادغيم حنيان شعيب

0244 راشد سالم عبدالله الهاجرى

0245 معاذ خالد المسعود الفهيد

0246 عماد يوسف ناصر يوسف اللهو

0247 محسن فهد غصن العجمي

0248 مسلم صبيح مسير عكاش

0249 نايف زيد شمروخ المطيرى

0250 عبدالمجيد عبدالحميد عبدالكريم فرج

0251 سامى خالد مضحى الرشيدى

0252 احمد فهد عبدالرحمن الجسار

0253 جاسم يعقوب عبدالله حسن

0254 خالد عبدالعزيز يعقوب المطوع

0255 محمد مشارى رمضان مشارى

0256 عبدالعزيز مسفر مليح المطيري

0257 عبدالعزيز يوسف يعقوب الزيد

0258 نواف منصور حمود الهاجرى

0259 بندر فلاح بهلول الضفيرى

0260 فايز محمد البدهاوي العنزي

0261 فهد محمد سليمان السردى

0262 يعقوب يوسف احمد ابراهيم

0263 فواز طراد عيدالشمرى

0264 جاسم محمد اسماعيل الكندرى

0265 فهد محمد ناصر النصف

0266 سعد عايش مشعان الرشيدى

0267 فوزى عبدالله ابراهيم التميمي

0268 حمدان رمضان عبيد العنزى

0269 ناجي صالح علي المري

0270 حامد على محمد الدماك

0271 علي يوسف علي العلي

0272 حمد حسين اسماعيل مندكار

0273 هادي حزام عواد الرشيدي

0274 حميد سليمان عكاش خلف العنزى

0275 محمد حسين شمروخ المطيرى