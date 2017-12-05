حذر مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير احمد البكر، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما يتردد حول اعتزام الادارة الامريكية نقل سفارتها الى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في كلمة رئيس وفد الكويت امام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات التي تمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

وشدد السفير البكر على ما تحمله هذه الانباء "المقلقة من مخاطر- ان حدثت لا قدر الله- على عملية السلام وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة" مضيفا "قبل كل شيء بل وأهم شيء هو الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في السيادة على هذه المدينة المقدسة".

وقال ان" دولة الكويت لتؤكد مجددا على كافة حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". واكد في هذا السياق تمسك الكويت بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن (242) و( 338) وأن السلام العادل والشامل "هو خيار استراتيجي للدول العربية كافة". وقال السفير البكر ان" مدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وان الاقدام على مثل هذه الخطوة سيمثل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين ولن يخدم مسار السلام أو الاستقرار في المنطقة". وأضاف "وندين أي اجراءات أو سياسات من شأنها المساس بمدينة القدس أو تشويه هويتها أو عزلها عن محيطها ونطلب من اصدقائنا في الولايات المتحدة تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع هذا الموضوع الحساس والحفاظ على دورهم كوسيط نزيه بعملية السلام".