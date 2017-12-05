قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن عقد الدورة ال38 للقمة الخليجية في موعدها وسط هذه الظروف الحساسة "هو خطوة إيجابية جدا".

وأضاف قرقاش في تصريح للصحفيين عقب ختام أعمال القمة الخليجية في الكويت مساء اليوم أن مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية والعربية "لها العديد من التراكمات الناجحة اقتصاديا" مشددا على أن "دولة الكويت نجحت في هذه القمة".

وكان سمو أمير البلاد قد اختتم أعمال القمة الخليجية ال38 وصدر صنها (إعلان الكويت) الذي أوصى بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات.