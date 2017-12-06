محمد راتب

أكد رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية المعين عفاس الهاجري أن الجمعية نظمت بطولة ركلات جزاء لكرة القدم على ملعب ثانوية لبيد بن ربيعة بمشاركة 16 فريقا، وقد حصد فريق الخبرة المركز الأول بالبطولة، أما فريق الديحاني فحصل على المركز الثاني.

وبين أن الهدف من البطولة هو استغلال الشباب فيما ينفعهم بدنيا وصحيا، كما تأتي البطولة ضمن خطة الخدمة الاجتماعية المنبثقة من استراتيجية مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حريص على تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية لكل الفئات العمرية حتى يستفيد جميع المساهمين من دون استثناء، ومؤكدا ان المجلس يعمل بجد لتوفير احتياجات ومتطلبات الأهالي على كل الأصعدة سواء كانت استهلاكية أو غذائية أو خدماتية.