العمل الفني يعود للنحات المكسيكي الفنان خورخي مارين ويتناول أبعاداً نحتية مختلفة من التفاصيل الدقيقة إلى الأعمال التذكارية الكبرى

عادل الشنان

قال سفير المكسيك لدى الكويت ميغل انخل ايسيدرو: إن العمل الفني «أجنحة المكسيك» يعود للنحات المكسيكي الفنان خورخي مارين الذي ولد في المكسيك عام 1963م وهو أحد الفنانين المعاصرين الأكثر شهرة، ومن خلال بحثه عن وسيلة صادقة للتعبير قام بتجربة مختلف التقنيات والمواد حتى وصل إلى البرونز وتحديدا عملية صب الشمع وجعلها توقيعا مميزا بخط يده كنحات وبذلك تناول أبعادا نحتية مختلفة من التفاصيل الدقيقة إلى الأعمال التذكارية الكبرى.

وأضاف السفير ايسيدرو خلال حفل افتتاح معرض الفنان المكسيكي خورخي مارين «أجنحة المكسيك» ان المايسترو خورخي جاب العالم بفنه وبالأماكن العامة، وشارك في أكثر من 260 معرضا أحادية وجماعية، وتم عرض أعماله بشكل فردي في صالات العرض والمتاحف في عدة بلدان من أوروبا وآسيا وشمال أميركا اللاتينية.

وقال إن من كلمات خورخي مارين «التفاعل هو العمل الأساسي في أسلوبي لفني»، وهذه هي الفكرة التي تنعكس في «أجنحة المكسيك» والدليل القاطع للربط بين الفن والجمهور، لتصبح العاصمة مكسيكو سيتي من أكثر الأماكن الرمزية حيث إن هذه المنحوته تمثل القدرة على الطيران والتحليق في أذهاننا الجماعية وتتجاوز قدراتنا الفعلية وتدعو إلى تجاوز حدودنا الخاصة، والهروب من حدودنا الفعلية واللعب مع الفضاء العام، لقد شكلت «أجنحة المكسيك» مساحة من الوحدة والتحفيز بين الفن والجمهور.

وقال إنه بدءا من رحلتها في عام 2015، تنطلق هذه القطعة الفنية المميزة في الوقت الحاضر عبر سماء الشرق الأوسط، بعد جولة ناجحة في مختلف المدن الآسيوية (سنغافورة وشانغهاى وقوانغتشو وهونغ كونغ وبانكوك).

ثم حطت الأجنحة رحالها في القاهرة في جمهورية مصر العربية وتم عرضها من مايو إلى نوفمبر 2017، وابتداء من اليوم، لدينا الشرف لعرض هذه التحفة الفنية في الكويت لغاية شهر مارس 2018.

وتقدم ايسيدرو بالشكر إلى أمين عام المجلس الوطني للثقافة م.علي اليوحة لدعمه القيم مما جعل إقامة هذا المعرض اليوم ممكنا، كما شكر المسؤولين عن متحف الكويت للفن الحديث لموافقتهم الكريمة لعرض «أجنحة المكسيك»، معربا عن تقديره لجميع الجهات الراعية في الكويت: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي أل) وشركة الخطوط الجوية الفرنسية والهولندية - KLM، وبنك الكويت الدولي والمصور جوستافو فيراري.

من جهته قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش اننا نتواجد في معرض الفن الحديث لإقامة معرض بالتعاون بين السفارة المكسيكية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهو حدث مهم جدا لما يتضمنه من مفاهيم تهدف اليها تحفة (أجنحة المكسيك) ورسالتها لنشر الحرية والسلام والتي قام بنحتها الفنان المكسيكي الكبير خورخي مارين إلى جانب 12 منحوتة أخرى والتي تم عرضها في دول عديدة ضمن اتفاقيات ثقافية وكانت مؤخرا في مصر وهي اليوم في الكويت وستبقى لمدة 4 أشهر ثم سيتم نقلها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا الدويش المواطنين والمقيمين وزوار متحف الفن الحديث للاستفادة من وجود هذه المنحوتة بوجود موظفين المتحف خلال أوقات العمل الرسمي لاطلاعهم عليها وشرح رسالتها ومفاهيمها وتاريخها وليحضوا بالتقاط صور تذكارية إلى جانبها خاصة وأنها منحوته تعبر عن التعايش السلمي بين شعوب العالم وترمز للحرية والسلام.

بدوره قال مدير متحف الفن الحديث الفنان التشكيلي هاشم الشماع هذه التحفة عبارة عن مجموعة من الأجنحة نحتها الفنان المكسيكي النحات خورخي مارين إلا انه انتقى منه هذه المنحوتة ليجول بها العالم ويعرضها لتعبر عن مفاهيمها بحرية التعبير والسواسية بين شعوب العالم اجمع وباعتبار أن بلادنا الكويت رائدة في العمل الإنساني تعتبر محطة مهمة وهدف للفنان خورخي مارين لعرض منحوتته (أجنحة المكسيك).