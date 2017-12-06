عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء.

يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي





الساعة الخامسة عصرا.. يخرج بو مبارك من غرفته وقد أمسك بيده العقال ليثبته على رأسه.. يسمع صوت ابنه مبارك.

مبارك مناديا: يبا.. يبا اصبر أبيك.

يلتفت بو مبارك يشاهد ابنه مبارك مقبلا ومعه زوجته.

بو مبارك: عسى ما شر اليوم بطيت بالدوام.

تخرج ام مبارك من غرفتها تنظر لابنها وتقول: هلا بعين السيح.. الغدا اليوم مو حلو من غيرك.

يتنحنح بو مبارك بصوت عال.. تتجاهل أم مبارك حركة زوجها وتضع يدها بحنان على كتف ابنها: عسى تغديت.

يبتسم مبارك لأمه ويرد: لا والله توني واصل من الدوام.. بس بغيتكم شوي.

بو مبارك: أنا متواعد مع جماعة.

مبارك: يبا بس أبيك شوي.. تعال عندي لكم سالفة.

تحول أم مبارك وجهها وبسرعه نحو زوجة ابنها تشاهدها وقد تهلهل وجهها.. ترافق الجميع إلى الصالة وقد بدأت الوساوس تلعب برأسها.

يجلس الجميع في صالة البيت.. يبدو التملل على بو مبارك بينما توثبت أم مبارك استعدادا لما ستسمعه.

بو مبارك: خير يا بوك.

٭ ٭ ٭





تنبسط أسارير مبارك: حبيت أبشركم ولله الحمد ترقيت لمدير إدارة.

تزغرد أم مبارك بابتهاج.. تصاحبها زوجة مبارك بجذل وحبور.

يدخل محمد مسرعا للصالة وهو يقول: خير.. خير بشروني

تصفق ام مبارك بيديها وهي تقول: تعال.. تعال أخوك صار مدير إدارة.

محمد: بالبركة.. تستاهل يا خوي.. الفال لما تصير وكيل وزارة.

بو مبارك: الحمدلله على البلاغ.. عرفوا يختارون انت انسان شغول وحريص.

محمد: عيل متى عشا الترقية.

مبارك بهدوء: والله فكرت أسوي عشا واحد لربع الديوانية وربع الدوام.. بس يمكن أسويها الأسبوع الياي.

محمد: زين تسوي زلقه بطيحة.

مبارك: يما.. تقدرين تسويلي قوزيج العجيب ولقيماتچ المشهورة.

ام مبارك بفرح: من عيوني غالي والطلب رخيص.. واذا تبي يا وليدي أسويلك أشياء ثانية.

مبارك: ما قصرتي يا الغالية أنا مستحي منچ بس بصراحة الميزانية مو مساعداني هاليومين والبوفيهات غالية.

ام مبارك: تدلل أسويلك ان شاء الله بوفيه يحچون عنه ربعك لسنة چدام.

ينكب مبارك على رأس والدته ويقبلها وهو يقول: الله يخليچ لي يا يما.. الله الشاهد إنچ شلتي هم كبير مني ـ يصمت قليلا وكأنه يفكر يركز نظره على والدته ويقول: يما شرايچ شنو بتطبخين بعد للعزيمة؟

تضع ام مبارك إصبعها على خدها وتقول: اممم.. خلني اتصل على اختك لطيفة واتناظر معاها وبعدين أقولك.

زوجة مبارك: خالتي خلي السلطات علي.

محمد: وانا علي صينية الكنافة.. وبقول لمرتي تشوف هالانستغرام وتطلب لك بعد حلويات ثانية.

تبرق عين مبارك فرحا: الله لا يحرمني من أهلي.

٭ ٭ ٭

يخرج مبارك من جيبه مبلغا من المال ويدفعه لوالده وهو يقول: يبا الله يطول بعمرك.. أنا مشغول الأيام الياية في الدوام.. فإذا ما عندك مانع انت وامي تشترون أغراض العزيمة.. والخرفان انت تعرف الأصلح منها للقوزي.

يعد بو مبارك المبلغ الذي بيده ثم يرفع رأسه قائلا: تهقه هالـ 200 دينار بيكفون للعزيمة؟

مبارك: إذا ما كفوا ان شاء الله أعطيكم زود.

يدخل مبارك للبيت في تمام الساعة الحادية العشر ليلا.. البيت هادئ جدا.. يتجه نحو السلم يسمع صوت يناديه بهمس: مبارك.

يلتفت مسرعا يجد والدته عند باب المطبخ تومئ له بيدها.. يتجه لها مسرعا.

مبارك: يما عسى ما شر.

تمسك ام مبارك بيده وتسحبه لداخل المطبخ وهي تقول: وط صوتك لحد يسمعنا.

ارتاب مبارك من تصرف والدته.. يدخل المطبخ وقد اتسعت عيناه وارتفع حاجباه.. بسرعة خاطفة تدس ام مبارك مبلغا ماليا في جيب ابنها.

مبارك: ليش يما.. خير.

ام مبارك بصوت واطي: هذولي 250 دينارا للعزيمة.

مبارك وهو يومئ برأسه للأمام: ليش؟

تقاطعه والدته بسرعة وبصوت هامس: مثلك عارف يا وليدي إن خواتك ما راح يقصرون وبيقومون بعزيمتك أهم وخدمهم.. فأبيك تعزم ريايلهم وعيالهم الكبار على العشا عندنا في البيت يوم العزيمة.

ينظر مبارك لوالدته بحب وامتنان: انا ناوي اعزم كل إنسبانا على العشا.

الأم: ما يخالف يروحون ديوانيتكم وبعدين إيون يتعشون عندنا في البيت.

يقبل مبارك رأس والدته ويقول: ان شاء الله.. تأمرين امر يا ام مبارك.

٭ ٭ ٭

يقلب بو مبارك والبائع حبات البطاط في الكرتون، الخضار موزعه في بسطات الشبرة بشكل مشوق. ام مبارك تتابعه باهتمام ثم تقول: نبي أربع كراتين بطاط.

بو مبارك: اشدعوه بتفلسين الولد.

ام مبارك بنبرة غضب: شنو وانا بآكلهم.. كله للعزيمة.. شوف بنسوي مصقعة وجبات عيش وكبة بطاط وسمبوسك بطاط وماش.

بو مبارك باستسلام: عيل نخليهم خمس كراتين.

يعلو صوت بو مبارك وهو يفاصل البائع بالسعر.. تنتقل ام مبارك لبسطة اخرى بحثا عن أغراض العزيمة.

٭ ٭ ٭

يبدو البيت يوم العزيمة كخلية النحل القدور الكبيرة توزعت داخل المطبخ وفي الحوش.. ام مبارك وخدمها وطباخ لطيفة في المطبخ الرئيسي، لطيفة تصب اللقيمات في المطبخ الداخلي وبالقرب منها جلست على الكرسي زوجة مبارك تقطع الخضار للسلطات.. تدخل نورة مسرعة.. تقترب من اختها لطيفة.

نورة: لطيفة خلصت قلاي جياب العيش وين صلصة الصبار.

لطيفة: سألي الشيف ام مبارك.

تضحك نورة وتسرع للمطبخ الخارجي.

زوجة مبارك: ما قصرت خالتي.. الأصناف اللي طابختهم وايدة.. والريحة الخنينة تارسة الحوش والفريج.. والله ما نطلع من يزاها.

لطيفة وهي تقلب حبات اللقيمات: هذا مبارك وعلى قولة أمي عين السيح يستاهل.

يقطع حديثهم دخول بو مبارك للمطبخ.. يبدأ في جولته التفتيشية.

بو مبارك: الطباخ الجايد خلص وانت للحين تقصقصين بهالخضرة.

زوجة مبارك ضاحكة: شوف عمي والله لسلطاتي بتنافس الشيراتون ولونتغ.

يتجاهل بو مبارك الرد ويبدأ في تقليب اللقيمات بالشيرة.. يتذوق واحدة.

بو مبارك وهو يتلمظ: عجيبة هاللقيمات.. انت الوحيدة يا لطيفة اللي خذيتي نفس أمچ بالطبخ.

تبتسم لطيفة بسعادة.

بو مبارك: اختچ فوزية قاعده تصف السمبوسك بالمواعين وحاطة سماعات بأذونها تسمع أغاني تقول علشان يصير الصف سنع.. يحرك كفية بسخرية ويقول: خرابيط.

تضحك لطيفة بصوت عال: إي يبا فوزية تحب يكون مزاجها مستانس.

بو مبارك:خليني أروح اشوف المطبخ بره لا يفشلونا.

زوجة مبارك: عمي ما يرتاح إلا لما يشوف ويذوق كل شي.. بس ما ذاق ولا سلطة من اللي جهزتها.

لطيفة بهدوء: قلبه مع القوازي والمصقعة واليريش والبراق وباقي الاكل مو مع السلطة.

٭ ٭ ٭

تجلس ام مبارك على الكرسي في غرفة الطعام.. تبدو متهالكة ومرهقة ولكنها سعيدة بما صنعته يديها لعين السيح مبارك.. أخذت تتابع بسعادة عائلتها الصغيرة وأنسبائها وهم يتمتعون بطعام العزيمة.. السفرة عامرة بأصناف الطعام صينية القوزي الكبيرة تتوسط الطاولة وإلى جانبها صفت أواني اليريش والبراق الكويتي والمحاشي المشكلة واللزانيا بالإضافه للعيش المشخول والمصقعة عدا صواني جباب العيش الأصلي بالصبار وصينية السمبوسك بالحشوات المختلفة والمقالي الأخرى.

يرفع زوج لطيفة عينة لأم مبارك ويقول: صح الله يمناچ عمتي على هالطباخ السنع والحوف العدل.

لطيفة: حوف امي بالطبخ لا يعلى عليه.

ام مبارك ورنة الفرح واضحة في حديثها: بسم الله عليهم البنات كلهم نفسهم بالطبخ مثلي.. من يوم ما اهم يهال وهم معاي بالمطبخ يحوسون.

تلتفت زوجة مبارك نحو زوجة محمد وتقول بصوت هامس: خالتي قطتنا من اول السالفة..تحب بناتها اكثر من الأولاد.

تنتبه ام مبارك لحركة زوجات ابنائها فتقول بصوت عال: عاد حريم العيال ما عليهم قاصر.. مرت مبارك أحسن وحدة في الديرة بقص السلطة.. أما مرت محمد فما اظن في واحدة تعرف تطلب اكل عدل من هالانستغرام مثلها.

تتبادل زوجتا الابنين الابتسامة وترمقان خالتهما بمودة.. تهز ام مبارك راسها لهما وهي تحدث نفسها: خنت حيلي عليكم يا عيالي اللي هذولي حريمكم ما ردكم الا على الخبز والبيض والجبن.