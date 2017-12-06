أسامة دياب

أشاد السفير الألماني لدى البلاد كالفريد بيرغنر بتطور العلاقات الألمانيةـ الكويتية، التي وصفها بالقوية والمتميزة على جميع الأصعدة وبمختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أن كل المؤشرات الإحصائية تبرز منحنى تصاعديا وتطورا ملحوظا في مختلف مجالات التعاون، مثمنا الدور البارز والفعال للديبلوماسية الكويتية العريقة التي حققت نجاحات كثيرة على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام إقليميا ودوليا.

وأشار بيرغنر، في تصريحات للصحافيين على هامش بزار عيد الميلاد الذي أقامه في منزله بمناسبة أعياد الميلاد، إلى أن المناسبة فرصة لتعريف الشعب الكويتي بالعادات الألمانية في الاحتفال بأعياد الميلاد، متمنيا للشعبين الكويتي والألماني مزيدا من الازدهار والتقدم.