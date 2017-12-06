وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقدا خاصا بإنشاء وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1200مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الجديد إلى الجليعة والنويصيب.

وهو عبارة عن تمديد خطين للمياه العذبة قطر 1200مم من مجمع توزيع المياه بميناء عبدالله إلى المنطقة الحدودية بالنويصيب مرورا بطريق الوفرة - ميناء عبدالله ويمر احدهما بطريق 30 (الفحيحيل) والآخر بطريق 40 (المغرب السريع) ليتم تجميعها بخط واحد بطريق النويصيب ويتم ربطه مع بداية خط المياه قطر 1200مم الجاري تنفيذه من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن نهاية هذا الخط يتم استكمال أعمال المناقصة بتمديد الخط الواحد قطر 1200مم حتى الحدود بالنويصيب. وتبلغ قيمة العقد 890 /14.806.199 د.ك (أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة آلاف ومائة وتسعة وتسعين دينارا).

ومدة تنفيذ المشروع 30 شهرا تبدأ من تاريخ تسليم الموقع.