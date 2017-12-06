قام منتسبو الدورة التدريبية السادسة لمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي بزيارة إلى مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برفقة المدير العام للمعهد السفير عبدالعزيز الشارخ.

وقال بيان صحافي للمعهد إن رئيس مجلس إدارة الصندوق ومديره العام عبداللطيف الحمد رحب بمتدربي المعهد وشرح لهم تاريخ تأسيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والدور المتميز الذي كان للكويت وللسعودية في تأسيس وتمويل هذا الصندوق إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى.

ولفت الحمد إلى الطابع التنموي الذي يقدمه الصندوق من قروض لمختلف الدول العربية المحتاجة لمثل هذه القروض، موضحا أن الصندوق يركز في عمله على الجوانب الاقتصادية البحتة بعيدا عن تقلبات السياسة الإقليمية والدولية. وحث الحمد أبناءه وبناته متدربي المعهد الديبلوماسي على مواصلة تطوير الذات واغتناء المهارات ذات العلاقة بعملهم المستقبلي كممثلين للبلاد بالخارج.

وفي ختام الزيارة، قام متدربو المعهد بجولة شاملة لمختلف مرافق المبنى المتميز للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انجز في عام 1994.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المعهد الديبلوماسي لتحقيق الفائدة لمنتسبيه وتأكيدا على التواصل والتعاون بين وزارة الخارجية ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

كما تهدف مثل هذه الزيارات الى اطلاع منتسبي المعهد على التنظيم الهيكلي للدولة وطريقة عمله في إطار الدستور وأساسيات القانون الدولي وتاريخ العلاقات الدولية.