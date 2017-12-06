قام وفد رسمي برئاسة مدير إدارة العلاج بالخارج بوزارة الدفاع العميد ركن عماد أمان، يرافقه مقرر لجنة العلاج بالخارج د.هشام العسعوسي وكل من د.محمد الغانم ود.عبدالرحمن الكندري بزيارة لمملكة تايلند الصديقة.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات وتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، واستكمالا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل إدارة العلاج بالخارج واللجنة الطبية في وزارة الدفاع، وبناء على الدعوة المقدمة من المكتب العسكري وعدد من المستشفيات التخصصية في مملكة تايلند، بهدف تبادل الخبرات والعمل على تعزيز التعاون المشترك فيما بينها بمختلف التخصصات الطبية.

هذا، وقد شملت زيارة الوفد العديد من المستشفيات، منها مستشفى بانكوك ومستشفى بامرونجراد الأميركي، ومستشفى بايوفيت، ومستشفى سوكومفيت، والاجتماع بإدارة هذا المستشفيات والإطلاع عن قرب على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، بالإضافة للعمل على تسهيل إجراءات الدخول للمرضى الموفدين من قبل الوزارة في جميع المستشفيات، وتذليل جميع الصعوبات أمامهم.

هذا، وقد قام الوفد برئاسة العميد أمان بزيارة للمرضى والإطلاع على حالاتهم الصحية وحل المشكلات التي تواجههم بالتعاون مع إدارات المستشفيات، وذلك بحضور الملحق العسكري الكويتي بتايلند العقيد ركن عبدالعزيز النكاس والذي يقوم بدوره بعملية التنسيق بين المستشفيات وتسهيل إجراءات جميع المرضى الموفدين هناك.

من جهة أخرى، أثنى المرضى الموفدون على الخدمات المقدمة في مستشفيات مملكة تايلند، والجهود المبذولة من قبل المكتب العسكري الكويتي وما يقدمه من خدمات في سبيل راحة المرضى المبتعثين من قبل الوزارة.

الجدير بالذكر أن زيارة الوفد للمستشفيات والمرضى تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الوقت الكافي للوقوف على جميع المشاكل التي تواجه المرضى هناك، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.