عبدالعزيز الفضلي

قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد الانسانية» طالبنا بترجمة شعار «الولاء للوطن» الى سلوك ملموس، وعلينا ان نعمل جميعا على تحقيق رؤية محددة وتجسيد مفهوم عملي واضح للوحدة الوطنية بما يحفظها ويصونها.

جاء ذلك في كلمة له خلال رعايته وحضوره حفل تكريم 93 طالبا وطالبة من الفائقين من أبناء الشهداء في العام الدراسي 2016/2017 منهم 30 من حملة الشهادات العليا و63 من المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة.

واضاف الجراح: لقد طالبنا صاحب السمو الأمير بالعمل لكي ترتقي الكويت مكانتها السامية، ومجدها التليد، وذلك لن يأتي إلا بتفعيل حب الوطن والاستعداد للدفاع عنه بالتمسك بالوحدة الوطنية الحاضنة لأبناء هذه الأرض الطيبة، وأن نترجم شعار «الولاء للوطن» إلى سلوك ملموس تماما مثلما فعل آباؤكم وأمهاتكم الذين ضحوا بأرواحهم تكريسا لانتمائهم لوطنهم، لتبقى الكويت وطنا حرا مستقلا مرفوع الراية، عزيزا أبيا، يسود بين أبنائه صفاء النفوس، وحب العمل، وصدق الانتماء لهذه الأرض الطاهرة.

وخاطب الطلبة المكرمين: إنها لمهمة سامية وشرف كبير أن عهد إلى مكتب الشهيد بمهمة رعاية أبناء شهداء الكويت الأبرار وتذليل كل الصعاب لكي تسيروا بإذن الله على المسار الصحيح في تحصيلكم العلمي وتعزيز مسيرتكم على طريق اكتساب المعرفة، لتكونوا، إن شاء الله، كما كان آباؤكم جنودا في خدمة الكويت، مدافعين عن عزتها وكرامتها، متمسكين بأرضها، وعناصر فاعلة تعلي صرح الكويت على كل صعيد، واسمحوا لي في هذه المناسبة الكريمة بأن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجهود الخيرة، وعلى رأسهم وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، الشيخ ناصر صباح الأحمد على دعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات مكتب تكريم الشهداء وأسرهم، ولجميع العاملين فيه، والشكر موصول للإخوة وكلاء الديوان الأميري.

وتابع: نعاهد صاحب السمو على أن نواصل مسيرة رعاية أبناء الشهداء، وتثبيت أقدامهم على طريق التفوق.

من جانبها، قالت الوكيل بالديوان الأميري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير: أرحب بكم جميعا باسمي واسم جميع زملائي في مكتب الشهيد في هذا اللقاء المتجدد كل عام لتكريم هذه الكوكبة النيرة من أبنائنا الفائقين والفائقات من أبناء شهداء الكويت الأبرار، وتواصلنا معكم دائم ومستمر لتعزيز مسيرتكم على طريق العلم والحياة، ولتأكيد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بتكريم ذكرى شهدائنا الأبرار ورعاية أبنائهم وأسرهم، فآباؤكم في جنات الخلد «أحياء عند ربهم يرزقون مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا»، وأنتم في أعيننا محبة ورعاية وأمانة تشرفنا بحملها تكليفا من صاحب السمو الأمير.

واضافت فاطمة الأمير: مما يسعدنا أننا نرى في كل عام كوكبة متجددة من طلبتنا الفائقين والفائقات الذين سيسيرون بعون من الله على طريق العلم والإبداع والتفوق خدمة لوطننا الغالي الكويت.

وذكرت أننا في هذا العام ادخلنا مشروع «أكاديمية المبدعين»، شعارها تأسيس شخصيات ومجاميع من أبناء شهداء الكويت الأبرار، ورسالتها العمل على بناء الإبداع في شخصياتهم، وجعلهم قدوة مؤثرين ومنتجين في المجتمع الكويتي، وكذلك مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وهواياتهم من خلال دورات في التدريب العملي والنظري على مدى 12 أسبوعا، للكشف عن مكنون الإبداع العلمي والعملي في شخصياتهم، اقتداء وتأسيا بنهج وإرشادات صاحب السمو الأمير الذي دعا إلى تأصيل البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة بالوطن العزيز والاستفادة من الخبرات في تنفيذ المشاريع التي تخدم الوطن والمواطنين والارتقاء بالوسائل والآليات المتبعة، في عملية البحث العلمي التي تسهم في نهضة الكويت ودفع مسيرة التطور فيها إلى الأمام.

أسماء المكرمين

حسين مهدي علم دار

فرح جاسم محمد الخواجة

احمد حمود فهد بشير

محمد حمود فهد بشير

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الحلواجي

احمد عبدالحميد ياسين الرفاعي

سيد علي محمد سيد حمزة

محمد حمود فهد بشير

صالح عشوي فرحان العنزي

مشاري عثمان العبدالهادي

عبيد محمد عبيد الشمري

ابرار احمد عبدالله مصطفى

شهد احمد عبدالله مصطفى

تهاني محمد حمزة اسماعيل

ضحية فلاح عبدالله العنزي

رهيفة كليب شافي

شيهانة محمد فلاح المطيري

فاضل محمد شافي العجمي

بدر عبدالكريم طالب الكندري

عويد عشوي فرحان العنزي

خالد يوسف جاسر الصالح

محمد خالد احمد دشتي

عبدالله عثمان العبدالهادي

حمود رجا حمود السهلي

ناصر حمود رجا السهلي

عبدالله احمد صفر ابل

عبدالله مصلط المطيري

علي خالد احمد دشتي

حماد سعد الشمري

آمنة محمد سيد حمزة

ايمان احمد اسماعيل احمد

ابرار عماد يوسف سلطان

أنفال زكريا القادري

شيماء هادي مصدق

طيبة وليد صالح الصالح

مريم علي حمد بوحمدي

فخر سعود عبدالعزيز الكدموس

فوز فهد عبدالمحسن الحسيني

علي قيس حبيب المطوع

عبدالله سعود عبدالعزيز الكدموس

حسين ناظم قوير محمد

علي محمد حسين خواجة

عبدالله قيس حبيب المطوع

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الكدموس

عبدالمحسن فهد عبدالمحسن الحسيني

ديمة عبدالله عثمان الدوسري

مشاعل مرعي رداد ناصر

راشد حمد نجيب الايوبي

عبدالله عبدالله حسين العلي

سالم علي محمد الخواجة

وهايب سعود الكدموس

انفال عطية فزاع علي

بتول يوسف عبدالله حسن

محمد يوسف عبدالرزاق العطار

زهرة سيد محمد سيد علي مسلم

غيداء عبدالعزيز الحلواجي

علي عبدالحميد ياسين الرفاعي

طلال حامد رزوق عبدالله

عبدالله فوزان عبدالرزاق الفوزان

ناصر مرعي رداد

تركي علي تركي سالم

محمد وليد محمد العلي

شوق سعود مانع الطاحوس

بتول جاسم محمد الخواجة

مريم رمضان عواد السعيدي

فاطمة وليد محمد العلي

عائشة وليد محمد العلي

ابرار عبدالوهاب عباس العلي

عبدالعزيز مشرف لافي العنزي

عبداللطيف عبداللطيف عبدالهادي العازمي

شيماء عطية فزاع علي

سارة عسل تركي العجمي

مريم عطية فزاع علي

لجين عبدالله عثمان الدوسري

يوسف مبارك علي الميع العازمي

عباس حسين اسماعيل ابراهيم

فهد عبدالله عثمان الدوسري

حوراء عبدالله حسين العلي

عبير زيدان خلف الشمري

عبدالله علي تركي سالم

منى حمود سحل الشمري

مناير عبدالله نهيتان المطيري

اسامة علي بوحيمد

عبدالله علي محمد الخواجة

يوسف جمال عباس غلوم

علي جاسم محمد الخواجة

دلال زيدان خلف الشمري

فاطمة محمد حسن الخواجة

مريم جاسم محمد الطليحي

بتول مصطفى عبدالحميد الشطي

دلال محمد عوض العتيبي

شيماء محمد عمر أمين

العنود وليد صالح الصالح

زهراء محمد سيد حسن

سارة فرج سعد الدبوس

لطيفة عماد يوسف سلطان