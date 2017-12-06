الحساوي: استقدام التكنولوجيا العالمية وتطبيقها على أرض الواقع

محمد راتب

قال رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي إن الجهود التي يبذلها مسؤولو الهيئة بدأت تؤتي ثمارها وترى النور من خلال تفعيل وتحقيق الخطط التي وضعتها الهيئة لتحويل الكويت من أراض صحراوية الى ديرة خضراء رغم الصعوبات والمعوقات، مؤكدا ان الأمن الغذائي هاجسنا، والاكتفاء الذاتي همنا.

وكشف الحساوي خلال جولة استطلاعية قام بها للوقوف على ما قام به قطاع الزراعات التجميلية بتزويد المماشي بالإنارة من الطاقة الشمسية وتزيين الطرقات بالمزروعات التجميلية ووضع الألعاب الخاصة للأطفال بالمناطق السكنية، عن مشاريع عدة تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج عمل الحكومة.

وأضاف ان قطاع الزراعات التجميلية يقع على عاتقه الكثير من المهام التي تعنى بشؤون الزراعة التجميلية ويقوم القطاع بمهام عدة تتلاقى حول هدف واحد وهو تطوير الزراعات التجميلية في الكويت والتي استطاعت ان تنجز مهامها بتقنية عالية من خلال مراقبتها ومتابعتها الشركات التي تتعامل مع هيئة الزراعة.

وأكد الحساوي أن الهيئة تعمل على تذليل كل ما يتعرض له القطاع من صعوبات، وتقوم في سبيل ذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنمية قطاع الزراعات التجميلية، والتغلب على الصعوبات التي تواجهه، وذلك من خلال «حزم» المراقبة الدقيقة التي تقدمها الهيئة في هذا المجال، ومن أهم تلك المساعي العمل على استقدام التكنولوجيا العالمية وتطبيقها على ارض الواقع.

ولفت الى أنه بعد قيام الهيئة بهذه الأنشطة يجب إشراك بعض الجهات الحكومية الحيوية من اجل الحفاظ على ما تم إنجازه من المشاريع داخل المناطق السكنية والتي لها علاقة بالمواطن حتى تستمر تلك الخدمات وبصورة جميلة، مؤكدا ان التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية قائم لذا ستكون لنا لقاءات عدة مع المحافظين لإطلاعهم على تلك المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى والعمل على وضع آلية لكيفية المحافظة عليها.