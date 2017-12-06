العيدان: ليس صحيحاً ما تم تداوله بوسائل التواصل عن افتتاح المختبرات بالنويصيب

الخميس: المختبرات الجمركية من المكونات الضرورية في نظام الرقابة قال مدير الجمرك البري مشعان السعيدي إن الجمارك تحرص على تقديم حلول شاملة لجميع العمليات والخدمات المتعلقة بعمليات الفحص وسرعة خروج البضائع والتي تلبي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع التجاري، وتسهيل أعمال الاستيراد والتصدير بما يعزز مكانة الكويت في مجال التجارة على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال السعيدي بمنفذ النويصيب الجمركي وفدا من هيئة الغذاء والتغذية يتقدمهم نائب المدير العام لهيئة الغذاء د. ريم الفليج، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للوقوف على جاهزية المختبرات في المنافذ الجمركية، وتنفيذا للقرار الوزاري (1151) لسنة 2017 والذي أوصى الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك «والقرار رقم (73) بتجميع الجهات الحكومية الرئيسية تحت مظلة واحدة بالمنفذ الجمركي بما يكفل التعاون والتكامل وسرعة انهاء الإجراءات الجمركية والحكومية للبضائع.

وأكد السعيدي أن الإدارة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى التفعيل المتكامل للقرار الوزاري رقم (1151) لسنة 2017 والذي اوصى بـ «قيام الجهات المسؤولة عن الافراج الجمركي باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك»، والقرار رقم (73) بتجميع الجهات الحكومية الرئيسية تحت مظلة واحدة بالمنفذ الجمركي بما يكفل التعاون والتكامل وسرعة انهاء الإجراءات الجمركية والحكومية لفسح البضائع.

ومن جانبه، نفى عضو فريق الاعلام الجمركي ورئيس فريق الميكنة ومنسق شؤون المنافذ في إدارة المشروع طلال العيدان ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول افتتاح المختبرات بمنفذ النويصيب، إنما تواجدنا اليوم بناء على تعليمات وتوجيهات من المدير العام المستشار جمال الجلاوي، ومدير إدارة الجمرك البري والمختصين من خلال تنسيق مسبق مع وفد من الهيئة العامة للغذاء للقيام بزيارة ميدانية، للوقوف على مدى جاهزية الإدارة العامة للجمارك بشأن استخدام المختبرات لدى الجمارك والإفراجات الجمركية مع الجهات الحكومية. بدوره أكد عضو لجنة الاعلام الجمركي ومساعد مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس أن المختبرات الجمركية تعد واحدة من المكونات الضرورية في نظام الرقابة التي تساهم بفاعلية في رفع درجة الرقابة الحكومية لافتا الى ان المختبر يقوم بفحص المواد الغذائية عبر أخذ عينة منها ليوضح مدى مطابقتها للمواصفات لمنحها افراجا فوريا، مؤكدا أن المختبر هو الذي سيحدد دخول هذه المواد أو عدم دخولها البلاد.

من جهته اكد المدير التنفيذ لشركة جلوبال وائل خلفية حرص الإدارة العامة للجمارك على اتخاذ كل ما من شأنه خفض المعدلات الزمنية والتكلفة المرتبطة بعمليات الفسح للبضائع والتي تعتبر أحد الإجراءات الرئيسية التي تؤثر على عمليات تدفق البضائع بالكويت وتتطلب المزيد من الخطوات الجادة والتطويرية.

وأضاف ان الإدارة العامة للجمارك ومن خلال الشراكة مع المستثمر الوطني شركة جلوبال تسعى لتقديم حلول شاملة لجميع العمليات والخدمات المتعلقة بعمليات الفحص والفسح عن البضائع بما يلبي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع التجاري.