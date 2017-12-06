أشاد الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.وليد الشعيب بسير العمل والتنظيم المميز في اللجان الخاصة بالاختبارات التحريرية للوظائف الإشرافية للرجال والنساء (وكيل وموجه فني) لإدارة الدراسات الإسلامية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الشعيب في لجان الاختبارات صباح امس في المسجد الكبير.

وقال الشعيب في تصريح صحافي إن هذه الاختبارات التحريرية تأتي بناء على توصية من اللجنة العليا للوظائف الإشرافية التعليمية لإجراء اختبارات تحريرية ثم اللقاءات الشخصية لمن يجتاز هذه الاختبارات.

موضحا ان من خاضوا الاختبارات هم من تنطبق عليهم الشروط لتولي وظيفة وكيل مركز وموجه فني للوظائف التعليمية في إدارة الدراسات الإسلامية من الرجال والنساء.

وأوضح ان عدد اللجان المشكلة لهذه الاختبارات يبلغ 16 لجنة، وعدد أعضائها 60 موجها وموجهة، ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، خصوصا أن عدد الذين يخوضون هذه الاختبارات كبير جدا 54 من الذكور و309 نساء.

ولفت الى انه بعد هذه الاختبارات ستتم المقابلات الشخصية للناجحين فيها، ومن سيحالفه التوفيق يتولى وظيفة وكيل مركز أو موجه فني، حسب رغبته في الوظائف الإشرافية التعليمية، مضيفا أنه تمت امس الاختبارات التحريرية لإدارة السراج المنير لاختيار وكيل مركز وموجه فني.

وقدم الشعيب شكره لرؤساء اللجان في الاختبارات والموجهين الأوائل الذين بذلوا ويبذلون جهودا كبيرة حتى يكون العمل متميزا، وعلى أكمل وجه.