أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بلجنة التعريف بالإسلام جودة الفارس عن إقامة حفل افتتاح اللجنة لمخيمها الدعوي الأول الخاص بجميع أفرعها بمنطقة المطلاع والذي يقام بدعم ورعاية من ورثة المرحوم ابراهيم الدليشة وذلك يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري.

وقال الفارس ان النشاط يقام برعاية وحضور مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة ولفيف من محبي العمل الدعوي والخيري، مبينا أن اللجنة تطمح من إقامة هذه الفعاليات الترفيهية الى ترسيخ وتقوية العلاقات مع المهتدين الجدد والجاليات المسلمة، ودمج المهتدين الجدد مع المجتمع المسلم خاصة أن أغلبهم عقب إسلامه تخلى عنه أصدقاؤه وأصبح يعاني مرارة الغربة، ومن ثم وجب علينا احتضانهم ورعايتهم وإشعارهم بالأخوة الإسلامية التي حث عليها الشارع الحكيم.

واضاف ان هذه الأنشطة تعد فرصة مميزة لجذب شريحة كبيرة من غير المسلمين وتعريفهم بالدين الحنيف من خلال مشاركتهم في الألعاب والدورات الرياضية المختلفة التي تقيمها اللجنة، علاوة على التخفيف والترويح عن ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة من خلال توفير مثل هذه الأماكن الجاهزة التي تساعدهم على قضاء أوقات فراغ مفيدة.

واكد الفرس أن هذا النشاط يعكس كرم وحفاوة واحترام أهل الكويت لدور للجاليات الوافدة التي تعمل بجد واخلاص في سبيل تنمية وازدهار الكويت.

وتوجه الفارس بالشكر لأسرة المرحوم ابراهيم الدليشة العنزي على رعايتهم الكريمة لتكاليف المخيم كاملة سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. مشيدا بجهود مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة ومثمنا دوره الريادي والمهم الذي يقوم به تجاه لجنة التعريف بالإسلام وتعاونه ودعمه اللامحدود تجاه اللجنة، ووجه الفارس دعوة للجميع حثهم على المشاركة في حفل الافتتاح.