عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الثانية من قسائم خيطان الجنوبي بتوزيع 148 بطاقة للمواطنين حتى تاريخ 23 يونيو 1998 وما قبل.

ونجحت إدارة العلاقات العامة في السكنية أمس بالتعاون مع إدارتي التخصيص والتوزيع وبإشراف مباشر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ومدير عام المؤسسة م. بدر الوقيان أمس، في استقبال أكثر من 500 مواطن حضروا توزيع 148 بطاقة احتياط للدفعة الثانية على خيطان.

كما أعلنت «السكنية» أمس استدعاء الدفعة الثالثة لخيطان الجنوبي والتي تشتمل على (275) قسيمة بمساحة 400 م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 23 مايو 1998 لتسلم بطاقات القرعة بدءا من غد الخميس، على أن تتم عملية القرعة الأربعاء المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أن على المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم الحضور شخصيا إلى مبناها الرئيسي 9 صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط يوم الإثنين المقبل.