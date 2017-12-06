أعربت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس عن القلق الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم في جلسة استثنائية خاصة للمجلس لمناقشة أوضاع مسلمي ميانمار ان الكويت تحركت على الفور في تقديم العون والمساعدة للمسلمين في ميانمار ولا تزال تقدم المساعدة لهؤلاء.

وأشار الغنيم إلى مشاركة الكويت في رئاسة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم لاجئي الروهينغا وتبرعها بمبلغ 15 مليون دولار لنجدة المحتاجين، كما اشار الى الدعوة التي أطلقتها الكويت للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في معالجة أزمة مسلمي الروهينغا ومنع تكرارها.

واعتبر الغنيم ان أهمية الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان ترتكز على دعوة حكومة ميانمار للقيام بواجباتها المتمثلة في حماية سكان اقليم الراخين في ميانمار والتعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق المنشأة بموجب قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعا اعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى تبني مشروع القرار المعروض امام الجلسة، معتبرا ان ذلك من شأنه ان يسهم بمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها مسلمو الروهينغا والأقليات في ميانمار ويحفظ حقوقهم ويصونها ويضع حدا للانتهاكات الوحشية المرتكبة بحقهم ويمنع من عودتها وتكرارها.