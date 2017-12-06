ناشدت القنصلية العامة للكويت بمدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا، جميع المواطنين الكويتيين في المناطق المتأثرة بالحرائق التي اندلعت مؤخرا في المدينة أخذ الحيطة والحذر والانتقال إلى مناطق آمنة.

وشددت القنصلية العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، على ضرورة اتباع جميع المواطنين لتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند حدوث أي طارئ على خط الطوارئ التالي: 3644 279 310+ وعلى هاتف القنصلية العام رقم: 0300 556 310+ او بواسطة البريد الإلكتروني infokuwaitconsulate.org متمنية للجميع السلامة من كل سوء.

وكانت السلطات المحلية أصدرت تحذيراتها وتعليماتها لإخلاء المناطق الواقعة في محيط الحرائق المندلعة في أجزاء من الغابات الواقعة بمدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا والتي بدأت تتسع رقعتها بسبب الرياح المستمرة منذ يومين.