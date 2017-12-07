نتمنى التوفيق لشبكة الإيجابية الإخبارية التطوعية خلال الفترة المقبلة



عاطف رمضان

أعرب الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس في تصريح لـ«الأنباء» عن سعادته باختيار شبكة الإيجابية الإخبارية التطوعية «الإيجابية نت» له للقب شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيرا لعام 2017 في الوطن العربي، خاصة ان هذه المبادرة تعد من الافكار المميزة في موضوعها او مضمونها.

وأضاف الخميس ان جهوده التي يبذلها عندما تكون في محل تقدير عند الناس سواء من قبل منظمة او هيئة او جهة مستقلة امر ايجابي.

وتمنى الخميس التوفيق لشبكة الإيجابية الإخبارية التطوعية خلال الفترة المقبلة وان يستمر على نفس الاداء وبذل الجهود المعززة للافكار الايجابية في الحياة. وأوضح ان اختيار «شبكة الايجابية» له لهذا اللقب صادر بناء على معلوماتهم ومعاييرهم وابحاثهم التي بناء عليها اعلنوا عن هذا الاختيار.

وكانت شبكة الإيجابية الإخبارية التطوعية اختارت الاعلامي ماضي الخميس لنيل لقب شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيرا لعام 2017 في الوطن العربي بناء على مبادراته واسهاماته في المجال الإعلامي.

وقدم الخميس العديد من المحاضرات والندوات في ميادين الإعلام المختلفة، وأدار العديد من البرامج التلفزيوني والإذاعية، وترأس عددا من الصحف والمجلات واشترك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية في المجالات السياسية والإعلامية والثقافية والأدبية.

كما ترأس المجموعة الإعلامية العالمية، والمكتب الإعلامي التابع للخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى عمله كمستشار إعلامي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

والخميس عضو في جمعية الصحافيين الكويتية، ومنظمة الصحافة الدولية، والاتحاد العام للصحافيين العرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورابطة الأدباء الكويتية، والأمانة العامة للاتحاد الدولي للصحافة الإلكترونية.. وأسس الخميس الملتقى الاعلامي العربي، والمجلس العربي للتنمية الإعلامية، والملتقى الإعلامي العربي للشباب، وملتقى قادة الإعلام العربي، والجائزة العربية للإبداع الإعلامي، والجائزة العربية للنشر، وملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية، وملتقى الكويت الاستثماري، وملتقى الإعلام والتكنولوجيا والاتصال، جائزة الإبداع الإعلاني، وأطلق هذا العام منصة مكارم الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مشاهير في العديد من الدول العربية لنشر وتعزيز الأخلاق الحميدة.

الجدير بالذكر أن «الإيجابية نت»، هي شبكة تطوعية غير ربحية متخصصة في نشر الفكر والخبر الإيجابي في الوطن العربي والعالم، اسسها جراح الجدعي في الكويت عام 2004، للسعي إلى إحداث التوازن بنشر الأخبار المحفزة والملهمة للعمل والأمل بغد أفضل وجيل يؤمن بالإيجابية مهما كانت الظروف المحيطة به، والشبكة أحد شركاء الأمم المتحدة بالمنطقة ولديها حسابات متخصصة بالدول وبلغات مختلفة مثل «الإيجابية الإماراتية»، و«الإيجابية الكويتية» و«الإيجابية السعودية»، وتم إطلاق حساب «الإيجابية انجلش» باليوم الدولي للمتطوعين (5 ديسمبر 2017) الذي يوافق مرور الذكرى الثالثة عشرة لعمر الشبكة على الإنترنت.