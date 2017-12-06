عبدالكريم أحمد

حجزت المحكمة الدستورية قبل قليل الطعن على قانون الرعاية السكنية الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان للحكم في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وتخللت جلسة اليوم حضور المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي عن الطاعنات حيث بينتا أوجه العوار الدستوري الذي شاب القانون ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحرية الشخصية والتعدي على الحق في الخصوصية.

وقدمت الأربش والعنزي حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للمساكن منخفضة التكلفة التي توزع على الطاعنات وغيرهن من المتزوجات من غير كويتي، واشارتا إلى أن هذه البيوت غير مناسبة ولا تحفظ كياني الأمومة والطفولة المكفولين دستوريا.

وأكدتا عدم دستورية القانون لحرمانه الكويتية من الحق باختيار الزوج الذي يعد أحد روافد الحق بالحياة، ولفتتا إلى أنه ميّز بين الرجل والمرأة وحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض.