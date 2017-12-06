يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعًا طارئًا، السبت المقبل، لمناقشة التحركات العربية إزاء اتجاه الإدارة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووفق مراسل الأناضول فإن الاجتماع جاء بناء على طلب من فلسطين والأردن وأيدته المغرب، حيث إنه يتطلب للموافقة على عقد اجتماع طارئ للمجلس، طلب دولة عضو بالجامعة وموافقة دولتين من بين الدول الـ22 الأعضاء.

وأفادت مذكرة لمندوبية دولة فلسطين، بأن الاجتماع سيناقش بحث التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في الموقف الأمريكي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

وأكدت المذكرة الفلسطينية أن هذا الإعلان المرتقب يعتبر خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.