عبدالكريم أحمد

أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل النائب السابق عبدالرحمن العنجري، بلا كفالة بعد حجزه تنفيذا لحكم غيابي صادر ضده بالحبس بدعوى أقامها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقال وكيل العنجري المحامي محمد النمش لـ«الأنباء» إن قرار المحكمة جاء بعد تنازل الغانم عن موكله وهي بادرة يشكر عليها، مضيفا أنه سيخرج من إدارة التنفيذ في منطقة الصليبية بعد قليل.

وأوضح النمش أن موكله كان قد قدم فجر اليوم من دولة خليجية وتم القبض عليه وإحالته إلى إدارة التنفيذ بناء على حكم غيابي صادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بالقضية المقامة من الغانم، مضيفا أن موكله مثل في جلسة المعارضة التي كان محدد لها اليوم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت منتصف الشهر الماضي بحبس العنجري سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 3000 دينار وإلزامه بتعويض الغانم مؤقتا بمبلغ 5001 دينار عن تهمة الإساءة إليه خلال الانتخابات البرلمانية.