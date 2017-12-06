أعلن مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بديوان الخدمة المدنية جاسم الرويس، أن الديوان قد أتم كافة الاستعدادات الخاصة بتسجيل الكويتيين الراغبين بالعمل لدى الجهـات الحكوميـة مـن خـلال الفتـرة الحادية والستون للتـوظيـف والتـي سـوف تبـدأ اعتبـاراً مـن فـجــر يــوم الجمعة الـمـوافـق 8/ 12/2017 وحتـى منتصـف ليـل يـوم الجمعة الموافق 22/ 12/ 2017 .

وأكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي سوف تحدد لهم من قبل نظام التسجيل الآلي وذلك بمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة و النصف صباحا ً وحتى الواحدة والنصف ظهرا ً موضحاً بأنه من الضروري اصطحاب المستندات اللازمة للتسجيل لمن يحدد لهم موعدا ً وهي على النحو التالي:

1 - أصل البطاقة المدنية وصورة عنها . 2 - أصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.

وبين الرويس بأنه على المواطنين الذين تم تحديد موعد لهم لمراجعة الديوان لاستكمال إجراءات التسجيل ضرورة الإتصال على النظام الآلي للتوظيف هاتف رقم (133) للتأكد من موعد المراجعة .

وأوضح أنه حرصاً من الديوان على سرعة استيفاء بيانات الراغبين بالعمل فقد تم عمل الربط الآلي مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ووزارة التربية وذلك بهدف تسهيل التنسيق وتبسيط إجراءات تسجيل الراغبين بالعمل .

ونوه بأن الديوان سوف يستقبل المراجعين في صالة الإستقبال بالدور الأرضي بمبنى الديوان الكائن بمنطقة الشويخ الإدارية ( ب ) - شارع المطار - بجانب شركة زين للإتصالات المتنقلة ، أما بالنسبة للمراجعين من ذوي الإحتياجات الخاصة فعليهم مراجعة إدارة الاختيار لإستيفاء إجراءات التسجيل بالديوان .

وعن نظام وكيفية التسجيل بالنظام الآلي للتوظيف قال الرويس : أن الراغب في العمل يقوم باتباع مايلي لاتمام إجراءات التسجيل وهي :-

أولا ً : نظام التسجيل :-

1 - أن يتم الاتصال بالهاتف رقم (133) ثم يقوم المتصل بتنفيذ التعليمات الصادرة من النداء الآلي بإدخال الرقم المدني من الشمال إلى اليمين .

2 - إذا كان لدى المتصل فاكس يمكنه إدخال رقمه عندما يطلب منه النداء الآلي ذلك وسيقوم النظام بإرسال الفاكس آليا ً متضمنا ً رقم التسجيل والمستندات المطلوب إحضارها عند مراجعته .

3 - كما يمكن التسجيل باستخدام الشبكة العالمية لنقل المعلومات ( الإنترنت ) على العنوان التالي : (www.csc.gov.kw) .

ثانيا ً : مدة التسجيل :

- يبدأ عمل النظام الآلي للفترة الحادية و الستون من الساعة الثانية عشر ودقيقة صباحا ً من فجر يوم الجمعة الموافق 8/12 /2017 م وعلى مدار ( 24 ) ساعة طوال أيام الأسبوع إلى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 22/12/2017 م .

ثالثا ً : المستندات المطلوبة للتسجيل ( لمن يحدد لهم موعدا ً للمراجعة ) :

1 -التسجيل بدون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

2 -شهادة المؤهل مصدقة لباقي المتصلين .

3 -شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها .

4 -صورة من البطاقة المدنية .

رابعاً: شروط التسجيل :-

أ - الشروط العامة :

( 1 ) أن يكون المتقدم كويتي الجنسية .

( 2 ) ألايقل السن عن ثماني عشر سنة ميلادية .

( 3 ) ألا يكون طالب العمل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ( يعمل حاليا ً أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعداً ) .

( 4 ) ألا يكون مقيدا ً للدراسة في أيا ً من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت .

( 5 ) بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل ( أي في 22/12 /2017 م ) سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي ( الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51 % والقطاع العسكري ( الداخلية / الدفاع / الحرس الوطني ) ، وسيتم تنفيذ هذا الشرط آلياً من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية ، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية وذلك عند إستكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان عند الحضور في الموعد الذي يحدد من خلال النداء الآلي .

(6) يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل علمي اعلى و كان قد تم تسجيله على مؤهل أدني أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة ديوان الخدمة المدنية – إدارة تسجيل القوى العاملة .



ب - يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج / وإذا لم يكن من حديثي التخرج سيقوم النظام الآلي بتحديد موعد له للمراجعة في مقر ديوان الخدمة المدنية - الشويخ الإدارية ( ب ) - شارع المطار .

جـ - الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب:

1 -من يتجاوز عمره ( 25 ) سنة عند نهاية مدة التسجيل ( أي في 22/12/2017 ) .

2 -أو المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة .

3 -أو الحاصلون على دورات تدريبية من معاهد القطاع الخاص شريطة ألا تقل مدة الدورة عن عام تدريبي ( 9 شهور ) حيث سيقوم الديوان بإرسالها إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاعتمادها علماً بأنه في حالة عدم إعتماد الدورة يعتبر طالب العمل حاصلاً على المؤهل السابق للحصول على شهادة الدورة ويلغى تسجيله إذا كان غير مستوفياً الشروط الأخرى المقررة للتسجيل .

وعن شروط إعتماد المؤهلات ومعايير الترشيح قال الرويس :

أولاً : إجراءات وشروط إعتماد المؤهلات من خارج البلاد :

( 1 ) المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من قبل وزارة التعليم العالي .

( 2 ) الدورات التدريبية الخاصة والواردة من الخارج تعتمد من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

( 3 ) مؤهلات الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية .

ثانياً : إجراءات وشروط إعتماد شهادات الدورات التدريبية الصادرة من معاهد القطاع الخاص:

( 1 ) أن تكون مدة الدورة عام تدريبي ( 9 شهور متصلة ) على الأقل .

( 2 ) يقوم الديوان بمخاطبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للنظر في إعتماد شهادة الدورة .

( 3 ) في حالة عدم إعتماد الدورة يعتبر طالب العمل حاصلا ً على المؤهل السابق للحصول على شهادة الدورة ويلغى تسجيله إذا كان غير مستوفياً الشروط الأخرى المقررة للتسجيل .

ثالثا ً : طريقة التسجيل بنظام التوظيف :-

يتم الاتصال برقم هاتف التسجيل الآلي للتوظيف رقم (133) بعدها يقوم المتصل بتنفيذ التعليمات الصادرة من الهاتف كالآتي :

إبتداء بإدخال الرقم المدني من الشمال إلى اليمين - ثم يدخل رقم الإعلان ثم أرقام الجهات التي يرغب في العمل لديها حسب أولويتها بالنسبة له ، فيدخل كل مرة رقم الجهة التي يفضلها ثم رقم التي تليها وهكذا للخمس جهات .

رابعاً : معايير الترشيح للجهات الحكومية :-

يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث وبموجب المعايير الآتية :

( أ ) أن تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين ( الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو دورات تدريبية ) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية :

يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل -فإن تساوى إثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل -فإن تساوى إثنان يقدم الأكبر سناً فإن تساوى إثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب .

( ب ) أن تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين ( الحاصلين على الثانوية العامة فأقل بدون تدريب ) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية :

( 1 ) بالنسبة للذكور يقدم الأكبر سناً المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب .

( 2 ) ومن الاناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء - فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل .

وأوضح مدير ادارة خدمة المواطن و العلاقات العامة بأنه بعد إتمام إجراءات التسجيل بنظام التوظيف الآلي يتم ترتيب المسجلين وفقا للمعايير وأسس تكفل العدالة في ترتيب وترشيح المسجلين وتتم عملية الترشيح وفقا ً لما يلي :

أولا ً : إعلان نتائج الترشيح :

- يتـم الإعـلان عـن نـتـائـج التـرشيـح عـن طـريــق النـشـر في جـريــدة الـكـويــت اليــوم وفي الصـحـف اليـوميــة والشـبـكـة العـالـمـيـة لنـقـل الـمـعلـومـات ( الانـتـرنـت ) عـلـى العـنـوان (www.csc.gov.kw) ومن خلال الاتصال الهاتفي برقم (133) .

ثانيا ً : المستندات المطلوبة للتعيين :

بعد إعلان أسماء المرشحين للجهات الحكومية وكي تستكمل عملية التعيين يجب على صاحب العلاقة مراجعة الجهة المرشح لها ومعه المستندات التالية :

1 - البطاقة المدنية وصورة عنها .

2 - المؤهل الذي تم الترشيح على أساسه وصورة عنه .

3 - شهادة ترك دراسة حديثة لمن سيعمل على أساس شهادة الثانوية العامة فأقل دون تدريب .

4 - المستند الدال على الحالة الإجتماعية ( عقد الزواج ، شهادة الطلاق ، شهادة وفاة الزوج أو الزوجة ) .

5 - شهادة محو الأمية أو التسجيل بمراكزها للمتقدم بدون مؤهل ( لمن يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة للذكور ، 35 سنة بالنسبة للإناث ) .

6 - شهادة من الجهة المختصة تفيد بأن يكون قد مضى سنة كاملة عند نهاية مدة التسجيل على تركه أخر وظيفة يشغلها في الجهاز الحكومي وذلك بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب في الجهات الحكومية غير المشمولة بالنظام الآلي لسجل العاملين المدنيين للدولة ( وفي جميع الأحوال يشترط إستيفاء كافة الشروط العامة المقررة للتعيين بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية .

ثالثاً : مراجعة جهات التعيين :

- يلتزم المرشح بمراجعة الجهة الحكومية المرشح لها خلال ( 15 ) يــوم مـن تــاريـخ إعــلان نتيجة القبول في جريدة الكويت اليوم لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر ترشيحه لشغل الوظيفة كأن لم يكن .

- تلتزم الجهة الحكومية بما يلي :

1 - إثبات تاريخ مراجعة المرشح لها في النظام الآلي باعتباره السجل الخاص بالتوظيف المركزي وتسليمه ايصال يفيد ذلك .

2 - إصدار قرار التعيين خلال ( 30 ) يوم من تاريخ مراجعة الجهة المرشح لها وبتحديد حالة المرشح سواءاً كان رافضا ً أو جاري تعيينه أو معيناً وذلك من خلال إدخال حالته في النظام الآلي المخصص لهذا الغرض .

وإختتم السيد/ جاسم الرويس تصريحه داعيا ً الأخوة المواطنين والمواطنات ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة من قبل النظام الآلي وذلك لإستكمال إجراءات التسجيل بالمرحلة الحادية و الستون للتوظيف .