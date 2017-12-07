بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن اتخاذ لجنة شؤون الموظفين في الوزارة عددا من القرارات المتعلقة بشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة سواء بالندب أو التثبيت.

وأوضح في تصريح صحافي انه تم تثبيت أماني الطبطبائي بوظيفة مدير إدارة رعاية المسنين، وحياة الفيلكاوي بوظيفة مراقب البحوث بإدارة الرعاية الأسرية، ومريم عبدالجليل علي إبراهيم بوظيفة مراقب مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع.

وأضاف الخراز ان قرارات التثبيت شملت ايضا تثبيت عبدالعزيز محمد العجمي بوظيفة رئيس قسم متابعة أعمال اللجان بإدارة شؤون المجالس واللجان، وعائشة عبدالعزيز الدوب بوظيفة رئيس قسم السكرتارية بإدارة البحوث والإحصاء، وعبير ناصر عبدالله بوظيفة رئيس قسم إعداد وتقييم البرامج بمركز تنمية الموارد البشرية، ومريم محمد بخيت المهري بوظيفة رئيس قسم التوعية والإرشاد - نساء بإدارة التوعية والإرشاد، وفاطمة علي إبراهيم البنا بوظيفة رئيس قسم العلاقات الأسرية بإدارة الرعاية الأسرية، وسالم عبدالله الرشيدي بوظيفة رئيس قسم رعاية أسر الشهداء والمفقودين بإدارة مكتب وكيل الوزارة، بالاضافة الى تثبيت جمال عبدالهادي الدوسري بوظيفة رئيس مركز الظهر بإدارة تنمية المجتمع.

وذكر الخراز ان قرارات الندب شملت ندب حمود نايف مرزوق العتيبي بوظيفة مراقب الميزانية بإدارة الشؤون المالية وندب يوسف سلامة نافع الحربي بوظيفة رئيس قسم المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة وندب ثرية صالح حسن المتروك بوظيفة رئيس قسم متابعة صرف المساعدات بإدارة الشؤون المالية، كما أوضح ان لجنة شؤون الموظفين وافقت على قرارات ندب وتثبيت لعدد من الوظائف الإشرافية بقطاعات الوزارة.

وكشف الخراز عن صدور قرار بدمج إدارتي الرقابة التعاونية مع إدارة التفتيش التعاوني.