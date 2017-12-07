الرابطة غير ربحية وعدد أعضائها 250 عضواً

كتاب وثائقي عن رياضة المشي في الكويت حنان عبدالمعبود

أعلن وزير الصحة الاسبق والامين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية د.عبدالرحمن العوضي، عن الشروع في عمل كتاب وثائقي لرياضة المشي في الكويت، مبينا أن هذه الرياضة جرى طمسها وتجميدها بالرغم من أهميتها الكبيرة، لافتا الى أنه حينما كان وزيرا للتخطيط وضع أسسا ليكون بكل منطقة ممشى يستفيد منه أهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر رابطة هواة المشي بالكويت بمنطقة الجابرية بحضور عدد من أعضاء الرابطة، مضيفا انه من المعروف ان الرياضة من اهم الوسائل لملء وقت الفراغ ويمكن التعرف على حضارة المجتمعات بمعرفة الوسائل التي تستخدم لملء وقت الفراغ، وكلما كان المجتمع متقدما زادت مشاركة افراده في الانشطة الرياضية فضلا عن المردود الصحي الهائل الناجم من ممارسة رياضة.

وقال العوضي ان رياضة المشي بالرغم من اهميتها الكبيرة ليس لها كيان بالكويت، حيث لا اتحاد خاصا بها ولا هيئة ترعى شؤونها، وانما فقط نجد اطباء السمنة يشجعون على ممارستها، بينما برامج الرياضة التلفزيونية تهتم فقط بالرياضات العالمية ولا تركز على المشي، وهذا يعتبر تجاهلا اعلاميا افقدها اهميتها، ومن هنا جاءت فكرة انشاء رابطة هواه المشي بالكويت.

وبين أن من أهم اهداف رابطة هواة المشي نشر ثقافة رياضة المشي داخل المجتمع وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنظيم مسابقات دورية ذات جوائز للتحفيز عليها، كما تهدف الرابطة الى وضع مواصفات خاصة بالمماشي الخاصة برياضة المشي وتجهيزاتها لترتد بمردودات صحية ونفسية على مرتاديها، وتشجيع صيانتها لان كثيرا منها لا توجد به لوحات ارشادية اضافة الى القصور في التجهيزات البدنية المصاحبة، وانعدام المساحات الخضراء المطلوبة لتمارين الاحماء مع عدم الاهتمام ببند النظافة ومستويات الاضاءة وترقيم المسافات وغيرها. وكذلك المواصفات المطلوبة لتوحيد طبيعة الممشى الجديد هندسيا وهو ما سيتم انشاؤه لتظهر بمواصفات موحدة عامة.

وعن شروط الانضمام للرابطة أكد د. العوضي أنه لا توجد شروط وانما فقط ان يكون الشخص ممارسا لرياضة المشي ومحبا لها، وعليه تعبئة استمارة العضوية المجانية، فالرابطة غير ربحية وعدد اعضائها 250 عضوا.

وأشار الى أن الرابطة مازالت تحت التأسيس في الوقت الحالي بالرغم من ممارستها الأنشطة منذ ما يقارب 7 سنوات، مؤكدا السعي للاعتراف بالرابطة بشكل رسمي من خلال مذكرة تفاهم او بروتوكول تعاون مع الجهات المعينة الرسمية لتمارس الرابطة نشاطها.