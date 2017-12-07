أسامة دياب

أكد السفير التايلندي لدى البلاد دوسيت مانابان على قوة ومتانة العلاقات التايلندية -الكويتية والتي وصفها بالتاريخية حيث بدأت في عام ١٩٦٣، موضحا انها بنيت على اسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، لافتا الى ان البلدين يتبادلان الدعم في وقت الازمات.

ولفت مانابان - في مجمل كلمته التي القاها خلال الحفل الذي اقامته السفارة التايلندية مساء امس الاول بمناسبة العيد الوطني - الى نمو وازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين عاما بعد عام.

واشاد بدور الكويت اقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات واحلال السلام، لافتا الى ان حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الامن سيعزز من دورها ويجعله اكثر فاعلية، معربا عن ثقة بلاده في خبرة الكويت وحكمتها واصرارها على الحفاظ على السلام العالمي، وحقوق الانسان والتنمية المستدامة، معربا عن فخر بلاده بعلاقاتها مع الكويت، متمنيا ان يساهم شخصيا في تطوير العلاقات.

وفي سياق اخر اكد السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان على ان الاهم فيما يتعلق بالقمة الخليجية هو مشاركة كافة دول مجلس التعاون، موضحا ان صاحب السمو الامير ارسل في افتتاح القمة رسائل في غاية الاهمية عن المخاطر التي تتعرض لها المنطقة وضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون، ليواجه تلك المخاوف والازمات، موضحا ان بلاده تدعم هذه الرؤية في الحفاظ على وحدة وتماسك كيان مجلس التعاون الخليجي.

واشار الى أن الفرصة مازالت موجودة لمناقشة هذا الطرح والعمل على تحقيقه، وخصوصا ان دول المجلس حضرت القمة في الكويت، معربا عن امله بان تكون هذه القمة بداية للمصالحة الخليجية.