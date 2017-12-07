المعتوق: الهيئة تقدم كل أنواع الدعم للفرق التطوعية

ليلى الشافعي

اكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري والمستشار الخاص للأمن العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق ان ما تقوم به الهيئة الخيرية من برامج ومشاريع اغاثية وصحية وتعليمية وتنموية وغيرها من عشرات الدول حول العالم انما تعكس قيم البر والاحسان والخير والتكافل والتراحم التي جبل عليها أهل الكويت وورثوها عن الآباء والأجداد فلنستمر على هذه الخطا الكريمة مفاتيح للخير مغاليق للشر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفرق التطوعية العاملة تحت مظلة الهيئة الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة ورؤساء وممثلي الجمعيات والمنظمات الخيرية والانسانية، وقال المعتوق ان هذا التكريم يأتي استشعارا من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدوركم الانساني واهمية البرامج والمشاريع التي تقدمونها لاغاثة المنكوبين وتخفيف معاناة المحتاجين التي بلغت طوال الفترة الماضية 80 حملة اغاثية بقيمة 7 ملايين دولار، وعرفانا بهذا الدور الانساني النبيل نؤكد حرص الهيئة على مواصلة تقديم كل صور الدعم الاداري والاستشاري والاعلامي واللوجستي والتدريبي لفرقكم التطوعية والعمل على تذليل الصعوبات التي تعتري مسيرتكم الكريمة، واضاف: ويحدونا أمل كبير ان تواصلوا المسيرة كسفراء خير لبلدكم كويت الخير والعطاء وهيئتكم المباركة متسلحين بقيم الإصرار وروح الفريق الواحد وقوة الارادة والعزيمة وابتكار الأفكار الخلاقة التي تلبي احتياجات المعوزين.

وشكر رؤساء واعضاء الفرق التطوعية لما قدموا من جهود مباركة من أجل الأمهات الثكالى والنساء الأرامل والشيوخ العجائز والاطفال اليتامى والمشردين.

وتابع: لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولهذا دعوناكم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لنشكركم ونعبر عن تقديرنا لجهودكم الرائدة، واعتزازنا وافتخارنا بأدائكم وهمتكم العالية وقد اثلجتم صدورنا ورفعتم هاماتنا وبيضتم وجوهنا ونقشتم بصمات واضحة في صفحات العمل الخيري.

من جهته القى داود الخراز كلمة المتطوعين قال فيها: نوجه خمس رسائل شكر الأولى الى قائد الانسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتبنيه ورعايته وحبه للعمل الانساني ودعمه اللامحدود لمسيرة الخير ببلد الخير، والثانية لشعب الكويت المحب للخير ولاخواننا دول الخليج والعالم الإسلامي، والثالثة لحاضنة العمل الخيري والفرق التطوعية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والشكر الرابع للمتطوعين الذين بذلوا اقصى العطاء والخامس للشعوب العربية والإسلامية التي تمت زيارتها.

أسماء الفرق التطوعية المكرمة

٭ عطاء الكويت

٭ عطاء الإنسانية

٭ كسوة

٭ بسمة أمل

٭ اغاثي

٭ ساند

٭ ليان

٭ كهاتين

٭ التراحم

٭ التعاون

٭ بلسم

٭ نسائم الخير

٭ إنساني

٭ منابع

٭ خير الكويت

٭ القلوب الرحيمة

٭ سدرة الخير

٭ باص الخير

٭ شمعة أمل

٭ سلوان

٭ صناع النهضة

٭ التآخي

٭ دانة التطوعي

٭ يمينك تعينك

٭ بنات الديرة

٭ سبل الخير

٭ السلام الداخلي

٭ الصداقة الكويت

٭ حرايم الخير

٭ حفصة

٭ شباب لأجل القدس

٭ نحن المتطوعات

٭ صحية خير

٭ زاد التطوعي

٭ ادفع الدينارين واكسب الدارين