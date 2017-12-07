اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بداية تسليم اذونات البناء للدفعة الثامنة من قسائم مشروع غرب عبدالله المبارك وعددها 481 قسيمة.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ودخلوا قرعة التوزيع لمراجعتها غدا لتسلم المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان في ادارة خدمة المواطن في الفترة المسائية للبدء باجراءات تنفيذ قسائمهم.

وأكدت ضرورة احضار المواطنين عند مراجعتهم المؤسسة شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي، اما المتقاعد ومن لا يعمل عليه احضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وشهادة من التسجيل العقاري للزوج والزوجة والأبناء حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشارت المؤسسة الى اهمية احضار المواطنين شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة (للمستفيدين من أولوية الاعاقة).