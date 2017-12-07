وزارة «الشباب» تدعم المجتمع التطوعي وتستقبل المبادرات غير الربحية من خلال موقعها الإلكتروني

عاطف رمضان

أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن تكريم العاملين في مجال العمل التطوعي من أجل إثراء المجتمع الكويتي بهذه العطاءات والإبداعات الإنسانية التي من خلالها سيبنى قطاع ثالث يسمى بالقطاع الإنساني.

واضافت الشيخة الزين الصباح خلال حفل اليوم العالمي للتطوع الذي اقيم أمس الاول حيث تم تكريم عدد من الجهات والمواطنين الذين لهم اعمال ومشاركات في العمل التطوعي، أنه من خلال هذه العطاءات الشبابية نرى الكويت كانت ولا تزال وستستمر رائدة في مجال العمل التطوعي بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني.

وأعربت الشيخة الزين الصباح عن أملها في تعاون جميع مؤسسات الدولة المعنية بالعمل التطوعي مع وزارة «الشباب».

وقالت في كلمة القتها خلال الحفل ان في مثل هذا اليوم في أول اسبوع من ديسمبر عام 1934 تعرضت الكويت لسنة أليمة سميت بسنة الهدامة حيث تعرض 500 بيت للهدم و18 ألف مواطن كويتي تقريبا تشردوا من بيوتهم وقام اهل الكويت، وليس بغريب عليهم، بتوفير الإعانات والمساهمة في إعادة هذه البيوت من خلال لجان تم تشكيلها عبر فطرة اهل الخير والعطاء حيث جبل عليه اهل الكويت من الاساس، ومنذ ذلك الوقت عرف هذا الموضوع بـ «الفزعة».

ومضت قائلة: اليوم هذا المسمى تحول لاسم جديد هو «التطوع»، مشيرة الى ان التطوع والفزعة لأهل الكويت ليس غريبا عليهم عبر القيم التي تم زرعها فينا من اجدادنا، مشيرة الى انها قيم نبيلة تعزز فينا روح المبادرة والمشاركة والارتقاء نحو العمل والعطاء من دون دعوة او تردد لمسح دمعة ام او لمواساة اب او اغاثة المحتاجين، هذا الذي تربينا عليه وهذا العمل التطوعي بأن يضحي الانسان بنفسه من اجل بناء المجتمعات.

واشارت الى ان الكويت رائدة في هذا العمل في ظل شباب يبذلون جهودا لمجتمعاتهم.

من جانبها، قالت مديرة ادارة العمل التطوعي في وزارة الشباب العنود الصبيحي ان اليوم العالمي للتطوع من خلاله تم تكريم المتطوعين الذين تعاونوا مع الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى انهم كانوا يتطوعون من دون مقابل وان الوزارة تكرمهم لاعمالهم الجليلة وهم شباب مميزون.

ولفتت الى ان هناك مشاركات مع جهات بالدولة منها شراكة جديدة ستكون مع وزارة التربية خلال العام الحالي وهي مسابقة التطوع في المدارس.

بدورها، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون بوزارة الشؤون وعضوة مجلس الادارة بالهيئة العامة للشباب شيخة العدواني ان حفل تكريم المتطوعين يضم كوكبة طيبة من الشباب والشبابات الذين لديهم اعمال تطوعية جميلة تعكس روح وتراث الكويت.

وأضافت ان هؤلاء الشباب يعملون على خطى اجدادهم وآبائهم في حب الخير ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

هذا، واستعرض بعض المشاركين في العمل التطوعي تجاربهم وهم «مريم العيسى عن تجربتها» Refood وعلي الظفيري Volunteers واروى الوقيان من فريق انسان التطوعي وعنان الصبيحي من فريق انساني.

الجهات المكرمة في الحفل

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وأناب عنه رئيس قسم المفقودات والعهد أحمد الشطي، ومن وزارة الداخلية المقدم عبدالعزيز الدوسري، والمقدم عبدالله المطيري، والمدرب والمحاضر في تنمية مهارات الشخصية نايف الكندري، ومؤسس اكاديمية فولنتيرز بدر الياقوت، وعبدالمجيد العنزي مدرب معتمد في التطوير الاستراتيجي، ود.عباس مراد مدير إدارة الأنشطة المدرسية بالإنابة، ومن معلمي اندية التطوع بالمدارس كل من محمد الكندري، ومنى العتيبي، وفاطمة العازمي، ومشاعل المطيري، واشواق الحمدان، وسارة البلوشي، وابرار الفضلي، ومراحب العدواني، وبشاير الرشيدي، وآلاء جعفر عيدي، وجنان القناعي، وصالح العجيل، عبدالهادي العجمي، وليلى العتيبي، وعلي الصيرفي، ومدير إدارة المسجد الكبير وليد الشطي الذي اناب عنه عبدالرحمن الحمادي، ومدير إدارة الشباب والمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر د.مساعد العنزي واناب عنه وضحة علي، ومدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري، ومدير عام معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الأهلي الفريق متقاعد مساعد الغوينم، ورئيس قسم كافلي الايتام بإدارة النشاط الخارجي ببيت الزكاة عبدالرحمن التركيت، ومؤسس فريق Refood مريم العيسى، ومؤسس فريق انساني عنان الصبيحي، وعلي الظفيري Volunteer magazine، وأروى الوقيان من فريق انسان التطوعي، وفاطمة العبيدلي مؤسس فريق الحب وطن، وجلال بهبهاني من منطقة مبارك الكبير التعليمية.

تكريم المتطوعين

ابرار الخليفي، ابراهيم البعيجان، إبراهيم المفرج، إبراهيم دشتي، أحمد العنزي، أحمد الوادي، أحمد المطيري، اسرار القبندي، أسماء الظفيري، أنس عبدالله، انوار الشراح، بدر الغريب، برجس البرجس، بسام الفضلي، بشاير الغريب، جابر الرياحي، جابر الفضالة، جاسم المخلف، جاسم المهنا، حسين الشمالي، حسين يونس، حسين الشمري، حسين الطرفي، حسين جمشير، حسين المطيري، حسين البلوشي، حصة النويف، حمد الونيان، حمد العميري، حمد ميرزا، حمد العازمي، حوراء اشكناني، حوراء الملا، حيدر البلوشي، خالد البدر، خالد القلاف، خالد المطيري، خالد المهاوش، خالد البسام، خالد العمير، خالد المطيري، خالد الكوح، خالد السبيعي، دانه شرف، دلال الشطي، راشد الجناع، رضا فيروز، رقية دشتي، روان شرف، ريمه عبود، زهراء القضبان، زهراء الملا، زياد ابوقوطه، زيد العنزي، زيد المطيري، سارة السعودي، سارة دشتي، سارة السليمان، سالم الشمري، سعد العتيبي، سعود العليمي، سعود المطوع، سعود العوضي، سلطان الرشيدي، سليمان الشماع، سليمان حاجي، سيف الملعبي، شافي الهاجري، شهد الهاجري، شيخة الحمر، صقر العسكر، ضاري عبد الكريم، طارق العيسى، طلال مال الله، عالية الديحاني، عبدالرحمن الريش، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الخليفي، عبدالرحمن الجدي، عبدالرحمن السمحان، عبدالرحمن عبد المطلب، عبدالرحمن العبيدان، عبدالعزيز الدهيم، عبدالعزيز اشكناني، عبدالعزيز الجسار، عبدالعزيز الجناع، عبدالعزيز مندني، عبدالعزيز الصالح، عبدالعزيز العلي، عبدالعزيز المطيري، عبدالعزيز الحويس، عبدالله الكندري، عبدالله الحميدة، عبدالله الشهاب، عبدالله الابراهيم، عبدالله الهذلول، عبدالله العجمي، عبدالله المطيري، عبدالله المهنا، عبدالله ذياب، عبدالله المتروك، عبد الوهاب السريع، عبد الوهاب الشمري، عبد الوهاب الجعفر، عبد الوهاب العنزي، عبد الوهاب الزايد، عبير العازمي، على صفر، علي البدري، علي القطان، علي العجمي، علي المشموم، عمار الحريري، عمر بوشهري، العنود الحويس، عون المطوع، فاطمة المير، فهد الدلالي، فواز العازمي، فيصل الطواش، فيصل بوشهري، الكويتية الجطيلي، لطيفة المطوع، لطيفة ارتي، ليلى ارتي، ماجد الشمري، مبارك المسباح، مبارك الكويران، محمد علي، محمد المكينزي، محمد النفيسي، محمد الهزاع، محمد المطيري، محمد الفضلي، محمد الرشدان، محمد المهنا، محمد اللهو، محمد بهبهاني، محمد المطيري، محمد العازمي، محمد البلوشي، مريم الظفيري، مريم كنعان، مشاري صالح، مشعل العنزي، مشعل الصليلي، منصور الخليفي، منية عبود، منيره المجدلي، منيره الزبن، ناصر الرشيدي، ناصر العلي، ندى حبيب، نورة السليمان، نوره الحمدان، نوره الشعيل، هنوف الحويس، وائل الحويدر، يعقوب صرخوه، يوسف الشريدة، يوسف النجم، يوسف المفرج.