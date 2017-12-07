المرزوق: دعم «الأنباء» للحملة ينطلق من دورها الوطني والإنساني

عبدالرحمن: نثمّن جهود «المنابر القرآنية» في رعاية ذوي الهمم في الكويت استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق أول من أمس وفدا من جمعية المنابر القرآنية ضم أمين السر د.عصام الفليج، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لحملة «لنحقق حلمهم» مها الحمدان، بحضور مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن.

وجاءت زيارة وفد «المنابر القرآنية» لتقديم الشكر لجريدة «الأنباء» على دعمها ورعايتها للحملة التي أطلقتها الجمعية لفئة الصم في الكويت، وأهدى الوفد لوحة «أم الكتاب» التذكارية إلى رئيس التحرير.

وأعرب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق عن شكره وتقديره لجهود «المنابر القرآنية» لرعاية ذوي الهمم من خلال مشاريعها القرآنية التي تخاطب جميع فئات المجتمع، وعنايتها الفائقة بتلك الفئة على وجه الخصوص، مؤكدا على أن مساهمة «الأنباء» في دعم تلك الحملة تنطلق من دورها الوطني والإنساني وواجبها تجاه المجتمع.

ووعد المرزوق بدعم جهود الجمعية وحملاتها القادمة لفئة ذوي الهمم الغالية على قلوبنا جميعا، وحث منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية على تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

من جانبه، ثمن مستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن دور الجمعية وجهودها في العناية بذوي الهمم ونجاح حملة «لنحقق حلمهم»، مستعرضا أبرز احتياجات فئة الصم وكيفية توفير متطلباتهم، موضحا أن «الأنباء» ستقوم بتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة عن قرب وتوعية المجتمع بضرورة مساندتها.

بدورها، أوضحت مها الحمدان أهمية تقديم الدعم المناسب لشريحة الصم والعمل على دمجهم في المجتمع، ومد جسور التواصل والحوار معهم، وتواصلت بلغة الإشارة مع فاطمة معرفي من فئة الصم التي حضرت اللقاء لتقديم الشكر والثناء لـ «الأنباء» لتسليطها الضوء على معاناة الصم في الكويت، داعية لزيادة حلقات تعليم القرآن الكريم بلغة الإشارة.

من ناحيته، أوضح أمين سر الجمعية د.عصام الفليج أن تلك الزيارة تأتي تتويجا لهذا الدعم الكريم المقدم من جريدة «الأنباء» لحملة «لنحقق حلمهم»، شاكرا جهودها في دعم المبادرات والحملات الوطنية والمجتمعية لخدمة ذوي الهمم.

ولفت الفليج إلى أن «المنابر القرآنية» لا تألو جهدا في دعم تلك الفئات من خلال مشروع «مواهب القلوب» لدعم ذوي الهمم، وتقديم الرعاية اللازمة للصم، والعمل على تحقيق أهداف الحملة من خلال تعليم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين، وتخريج معلمي القرآن بلغة الإشارة، والمساهمة بتأهيل وتدريب مترجمي لغة الإشارة، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع، وتوظيف التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لخدمة الصم.