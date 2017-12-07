يستمر التسجيل في سباق الوطني للمشي الثالث والعشرين حتى نهاية اليوم الخميس، ويمكن للراغبين بالمشاركة التوجه إلى مركز التسجيل التابع للبنك الوطني بالقرب من المركز العلمي، وذلك من الساعة 1:00 ظهرا ولغاية 9 مساء.

وقد قام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت صلاح يوسف الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت، ومدير عام مجموعة الخزانة في بنك الكويت الوطني سليمان براك المرزوق، بزيارة إلى مركز التسجيل للاطلاع على الاستعدادات الأخيرة قبيل موعد الانطلاق يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2017.

وكان في استقبال الإدارة العليا فريق العلاقات العامة في البنك والموظفين المتطوعين، حيث اطلعت الإدارة على سير عمليات التسجيل في السباق والإجراءات التابعة له وما تشمله عملية التنظيم والتنسيق مع الجهات المشاركة.

وقال مسؤول فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي «إن البنك الوطني يواصل استقبال الدفعة الأخيرة من الراغبين بالمشاركة في سباق الوطني للمشي لغاية اليوم فقط وسط إقبال كثيف من المشاركين من مختلف الفئات العمرية، مؤكدا أن الساعات الأخيرة قبيل انطلاق السباق تشير إلى أن الكويت ستشهد يوم السبت أكبر مهرجان رياضي يتم تنظيمه محليا».

وأضاف التركي أن البنك الوطني أتم استعداداته النهائية ليوم السباق، كما أعد برنامجا ختاميا حافلا بالمفاجآت والجوائز القيمة على غرار كل عام، يتخلله سحب على سيارتين جديدتين من رينو إلى جانب جوائز نقدية قيمة ومفاجآت وسحوبات فورية للمشاركين.

ونوه التركي إلى جهود الجهات الداعمة لسباق الوطني للمشي وفي مقدمتها الطوارئ الطبية ووزارة الداخلية إلى جانب الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

وستكون انطلاقة السباق عند الساعة 8:30 صباحا مع الرجال ويتبعه عند 8:45 صباحا سباق النساء من نقطة الانطلاق ذاتها في الجزيرة الخضراء والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط. وسيقوم فريق من المتطوعين بالبنك في تنظيم السباق والمتسابقين.

وتبلغ مسافة السباق 11 كلم، وقد خصص بنك الكويت الوطني هذا العام فئة جديدة للمتسابقين ممن تجاوزوا 60 عاما من عمرهم وذلك بعد الإقبال الكبير الذي يشهده السباق سنويا من هذه الفئة. كما خصص بنك الكويت الوطني للأطفال على هامش السباق مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية والتنافسية.