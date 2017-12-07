ذكر مدرب نادي مناظرات المدارس فهد السبيعي ان نادي مناظرات المدارس بدأ بتنظيم سلسلة من اللقاءات من أجل اختيار الفريق الوطني الذي سيمثل وزارة التربية في البطولة الدولية لمناظرات المدارس والتي ستقام في دولة قطر الشقيقة.

وأضاف السبيعي أنه سيتم عمل اختبارات لمجموعة من أفضل المتحدثين والذين تم اختيارهم بعد بطولة المرحوم جاسم الخرافي الثانية لمناظرات المدارس ليتم تصفيتهم واختيار أفضل من يمثل وزارة التربية في البطولة الدولية، مشيرا الى أن اللقاءات ستكون على ثلاث مراحل بدأت يوم 4 الجاري وتستمر الى شهر مارس المقبل، موضحا أن المرحلة الأولى هي مرحلة التصفية والمرحلة الثانية هي مرحلة التدريب سيتم خلالها تدريب عدد من الطلاب (8 ـ 10 اشخاص) ليتم اختيار 4 طلاب في المرحلة الاخيرة لتشكيل الفريق الوطني النهائي.