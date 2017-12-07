أقام قطاع التنمية التربوية والأنشطة أمسية موسيقية بعنوان «تراث أجدادنا فخر لأولادنا» تحت رعاية وحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد.

وخلال الأمسية، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد إننا نهتم بالجوانب الموسيقية لغرس تعزيز القيم ومفاهيم الوحدة الوطنية من خلال روح الفريق الواحد لدى أبنائنا الطلبة فدائما نشجعهم في الموروث الشعبي والأغاني الوطنية لغرس هذه القيم، فلذلك نحن حرصنا كل الحرص على التنويع في كل أمسية، ففي الأمسية المقبلة ستكون أمسية بحرية لإظهار الموروث الشعبي الكويتي الأصيل.

وأكد أن وزارة التربية حريصة على إظهار وإبراز مواهب أبنائنا الطلبة حتى تكون نواة لمشروع موسيقي كبير، موجها شكره إلى وزارة الإعلام وبقية مؤسسات الدولة بتعاونها الوثيق مع وزارة التربية في جميع المجالات.

من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الجديد والخدمات الإعلامية يوسف مصطفى: إننا لمسنا إبداعات مواهب شباب الكويت الذي يستحق أن نقف له بكل احترام وتقدير، ونقول شكرا لهذه الطاقات الشابة من أبنائنا الطلبة في وزارة التربية التي أنشأت هذه الأوركسترا بقيادة التوجيه الفني العام للتربية الموسيقية بوزارة التربية وخلال الأمسية أعاد أبناؤنا الطلبة صياغة التراث بشكل جديد وألحان جديدة وآلات موسيقية مواكبة للتطور محببة لأهل الكويت وتخليدا لمبدعي الكويت من الفنانين الراحلين والمطربين الذين أتحفوا التراث العربي والخليجي بهذه الأغاني الخالدة نجدها اليوم مترجمة عبر شفاة وأنامل هؤلاء الشباب.