عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد عن وجود نقص شديد في توجيه المكتبات مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الترشح لتسكين الشواغر الأسبوع المقبل بعد تسكين منصب مدير ادارة المكتبات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المقصيد خلال رعايته وحضوره الحفل الختامي للملتقى التدريبي الأول لاخصائيي المعلومات، والذي نظمته جمعية المكتبات بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية وذلك على مسرح ثانوية الجهراء للبنات.

وأوضح اننا نعمل على تسكين شواغر التوجيه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني والتي نهدف من خلالها الى استقرار كامل للعملية التعليمية في المناطق وكذلك حاجة امناء المكتبات الى وجود التواجيه لاستكمال العمل في المنظومة التربوية

من جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د.عبدالعزيز السويط نلتقي في ختام الجولة الثانية بمنطقة الجهراء التعليمية «للملتقى التدريبي الاول لاخصائي المعلومات بوزارة التربية» الذي يهدف الى تدريب 1000 أمين مكتبة بمختلف المناطق التعليمية بالإضافة الى ادارة المكتبات والتعليم الديني والخاص والتربية الخاصة.

وأضاف السويط أن اخصائيي المعلومات لهم دور كبير في المدرسة ولا يقل دوره عن المعلم بل اكثر فهم يقومون بخدمة جميع العاملين في المدرسة من معلمين وطلبة واداريين مطالبا بضرورة الاسراع باقرار كادرهم العالق في ادراج الخدمة المدنية وان مجلس الادارة حريص كل الحرص على السعي والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق اهداف الجمعية ومن بينها الدفاع عن حقوقهم.