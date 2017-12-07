الأنفاق ستسمح بإجراء أغلب عمليات الصيانة تحت الأرض ودون إحداث أي تعطيل وسط مباني الحرم



تتطور أفكار وفلسفة البناء والإنشاءات العمرانية يوما بعد يوم، وتسعى جميع المجتمعات المتحضرة إلى ملاحقة هذا النمو لما تعكسه المباني الإنشائية من تميز هذه المجتمعات ومواكبتها للتطور والتغير المتسارع، وربما بات استخدام أنفاق الخدمات واحدا من أهم العناصر التي تحرص المشاريع الكبرى على اعتمادها كجزء أساسي من مكوناتها، حيث تعمل هذه الأنفاق على توفير خدمات شبكات الكهرباء وتمديدات الاتصالات الحديثة، فضلا عن توفير المياه المبردة الخاصة بالمنظومة الحديثة لتكييف المباني والمرافق إلى جانب مياه الشرب والاستهلاك والصرف، وهو الأمر المطبق في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، حيث يمكن تشبيه شبكة الأنفاق في حرم الشدادية بشبكة الشرايين والأوردة والتي تنقل الخدمات المذكورة من القلب النابض في جسد الحرم الجامعي وهو محطات الخدمات المركزية وصولا إلى الأجزاء المختلفة من ذلك الجسد الكبير.

وتمتلك مدينة صباح السالم الجامعية إحدى كبرى شبكات الأنفاق على مستوى الشرق الأوسط بطول 7.5 كم، والتي تم إنشاؤها على عمق يبلغ 11 مترا تحت الأرض وتم عزلها بصورة تامة، حيث سيتم تمديد كل الخطوط وشبكات البنية التحتية التي ستغذي مباني الجامعات والمباني الخدمية الأخرى الملحقة بالحرم الجامعي عبر تلك الشبكة التي ستسمح بإجراء كل عمليات الصيانة تحت الأرض ودون إحداث أي تعطيل وسط مباني الحرم الجامعي، حيث يبلغ متوسط عرض وارتفاع النفق 8 أمتار مما يسمح بدخول سيارات النقل في النفق لتقديم خدمات الصيانة المختلفة لكل أنواع الأعطال والتي سيتم استقصاؤها بصورة واضحة ودون الحاجة إلى الحفر والإصلاح ومن ثم الردم، كما هو مطبق في الإنشاءات الاعتيادية.

ورغم أن شبكة الأنفاق في مدينة صباح السالم الجامعية تمثل جزءا واحدا إلا أنها طرحه خلال فترة الإنشاء في صورة حزمتي أعمال، إحداهما سميت بالجهة الغربية والأخرى سميت الجهة الشرقية للمشروع، وتتكون الأعمال المدنية لنفق الخدمات في الناحية الغربية من الجسم الخرساني للنفق الرئيسي والأنفاق الفرعية بطول 3560 م تقريبا إلى المباني الواقعة في الجزء الغربي من الحرم الجامعي بإجمالي 111020 م3 خرسانة مسلحة وسلالم الهروب والمنحدرات وممرات التهوية إلى خارج النفق، كما يتم تنفيذ كل الفتحات المطلوبة في جسم النفق لدخول خطوط وشبكات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها من خلال مقاولين الحزمات المختلفة، بالإضافة إلى خطوط الصرف الصحي بطول 1457م وغرف التفتيش وخطوط صرف المطر بطول 1169م وذلك أسفل منطقة الواحة الفاصلة بين الجزء الجنوبي والشمالي من الحرم الجامعي، بينما تشمل الأعمال المعدنية مسارات كيبلات الكهرباء وممرات الصيانة لشبكات الكهرباء.

وتشمل الأعمال المدنية لحزمة أعمال الناحية الشرقية من نفق الخدمات الجسم الخرساني للنفق الرئيسي والأنفاق الفرعية بطول 3600م تقريبا إلى المباني الواقعة في الجزء الشرقي من الحرم الجامعي وهي الكليات ومحطة الخدمات المركزية ومباني الخدمات بإجمالي 122000 م3 خرسانة مسلحة تقريبا، كما تشمل سلالم المخارج والمنحدرات وممرات التهوية إلى خارج النفق، بالإضافة إلى تنفيذ كل الفتحات المطلوبة في جسم النفق لدخول خطوط وشبكات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها من خلال مقاول الحزم المختلفة، والأعمال المعدنية وتشمل مسارات كيبلات الكهرباء وممرات الصيانة لشبكات الكهرباء.

وقد تسلمت جامعة الكويت حزمتي الأعمال التابعتين لمشروع نفق الخدمات من الناحية الشرقية والغربية بمدينة صباح السالم الجامعية بعد إنجازه.