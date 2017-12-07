أعلن أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف مسعد العنزي أن الرابطة سوف تقيم حفل استقبال لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة الفوز بثقتهم الغالية في الانتخابات التي جرت لاختيار الهيئة الإدارية للرابطة للدورة النقابية 2017/2019.

وقال د. العنزي ان الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017 بمقر الرابطة في منطقة العديلية، داعيا جميع زملائه وزميلاته من أعضاء هيئة التدريس لحضور هذا الحفل المقام على شرفهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء فرصة للأساتذة للتواصل والتعارف مع زملائهم بباقي الكليات، إضافة للالتقاء مع قيادات الهيئة في أجواء ودية بعيدا عن روتين العمل.